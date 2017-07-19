За Добкина внесут залог нардепы Новинский и Колесников

19 июля 2017, 08:35
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Новинский уже внес часть залога в размере 30 млн грн

Увеличить картинку Фото: Радио Свобода

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин сообщил, что его коллега по фракции Вадим Новинский во вторник внес за него 30 млн грн из суммы залога в 50 млн грн. Остальную часть суммы должен внести сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников.

"Я разговаривал с Вадимом Владиславовичем по телефону и он подтвердил, что сегодня внес первую часть залога, которая составляет 30 млн грн. Также я получил информацию, что вторую часть будет вносить Борис Колесников", — заявил нардеп.

Срок для внесения залога истекает в четверг.

"Я не вношу самостоятельно. У меня нет таких денег. Вносят мои товарищи, у которых есть и финансовые возможности, и у них эти деньги задекларированы. Потому что любая сумма, которая вносится как залог, проверяется финансовым мониторингом и проверяется происхождение денег, их законность", — отметил он.

Ранее сообщалось, что 15 июля Печерский районный суд Киева арестовал народного депутата Михаила Добкина ("Оппозиционный блок") до 14 сентября с правом выхода под залог. Депутат Новинский во время суда заявлял, что подозреваемого нардепа готовы взять на поруки все 42 депутата от "Оппозиционного блока".

Напомним, нардепа подозревают, что он, будучи мэром Харькова, злоупотреблял служебным положением и содействовал мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

По материалам: Интерфакс-Украина, "Дело"
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Теги: михаил добкин , арест , депутат , генпрокурор , генпрокуратура , коррупция , земля

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