За год безработных украинцев стало на 15% меньше

18 июля 2017, 11:21
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Из числа неработающих помощь по безработице получает 80%

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В июне 2017-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных безработных сократилось на 15% — до 330,2 тыс. граждан. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Количество безработных в июне составило 1,3% населения трудоспособного возраста.

Из числа неработающих помощь по безработице получает 80% или 265,1 тыс. граждан, а средний размер помощи в месяц составляет 1 921 грн.

За месяц безработица в стране сократилась на 6,3% с 352,6 тыс. до 330,2 тыс. граждан.

Из числа безработных 55% (или 182,2 тысяч) составляют женщины, а 45% (или 148 тысяч) — мужчины. 59% неработающих — это жители городов, а 41% — сельское население.

Ранее Delo.UA писало, что в мае по сравнению с первыми месяцами весны количество вакансий снизилось на 2%, а количество резюме — на 4%.

По материалам: "Дело"
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Теги: безработица , оплата труда , рынок труда , трудовой кодекс , статистика , госстат

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