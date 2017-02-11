За год цены на новые квартиры в Киеве снизились на 3%

11 февраля 2017, 15:58
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В 2017-м средняя цена квадратного метра в новостройках снизилась до 21,8 тыс. гривень

За год цены на новые квартиры в Киеве снизились на 3% | Общество | Дело Увеличить картинку

За первый месяц 2017-го средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева снизилась с 22 тыс. грн до 21,8 тыс. грн. Минимальная стоимость квадратного метра не изменилась, оставшись на уровне 14,7 тыс. грн. Об этом сообщает ЛУН.ua.

За год же средняя цена квадратного метра в новостройках Киева снизилась с 22,5 тыс. грн в феврале 2016 году до 21,8 тыс. грн в январе 2017. Минимальная стоимость "квадрата" в столичной новостройке за год снизилась с 15 тыс. грн до 14,7 тыс. грн.

Самым дорогим районом в 2017-м остается Печерский, где средняя стоимость квадратного метра в январе составляла 43,9 тыс. грн. А самая низкая средняя цена наблюдалась в новостройках Деснянского района столицы — 15,3 тыс. грн за кв. м.

На левом берегу Киева средняя стоимость квадратного метра в новостроях составила:

  • в Деснянском районе — 15,3 тыс. грн
  • Дарницком районе — 17,2 тыс. грн
  • Днепровском районе — 19,4 тыс. грн

На правом берегу в среднем один "квадрат" обошелся бы:

  • в Святошинском районе — 18,7 тыс. грн
  • Голосеевском районе — 19,2 тыс. грн
  • Соломенском районе — 21,2 тыс. грн
  • Оболонском районе — 25,5 тыс. грн
  • Подольском районе — 25,7 тыс. грн
  • Шевченковском районе — 31,9 тыс. грн
  • Печерском районе — 43,9 тыс. грн

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Теги: квартира , цены , жилье , элитное жилье , доступное жилье , киев

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За год цены на новые квартиры в Киеве снизились на 3% | Общество | Дело
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