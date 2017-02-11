За год цены на новые квартиры в Киеве снизились на 3%

За первый месяц 2017-го средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева снизилась с 22 тыс. грн до 21,8 тыс. грн. Минимальная стоимость квадратного метра не изменилась, оставшись на уровне 14,7 тыс. грн. Об этом сообщает ЛУН.ua.

За год же средняя цена квадратного метра в новостройках Киева снизилась с 22,5 тыс. грн в феврале 2016 году до 21,8 тыс. грн в январе 2017. Минимальная стоимость "квадрата" в столичной новостройке за год снизилась с 15 тыс. грн до 14,7 тыс. грн.

Самым дорогим районом в 2017-м остается Печерский, где средняя стоимость квадратного метра в январе составляла 43,9 тыс. грн. А самая низкая средняя цена наблюдалась в новостройках Деснянского района столицы — 15,3 тыс. грн за кв. м.

На левом берегу Киева средняя стоимость квадратного метра в новостроях составила:

в Деснянском районе — 15,3 тыс. грн

Дарницком районе — 17,2 тыс. грн

Днепровском районе — 19,4 тыс. грн

На правом берегу в среднем один "квадрат" обошелся бы: