За конфискованные у Януковича деньги построят патронный завод и жилье для военных

Президент Петр Порошенко заявляет, что конфискованные у экс-президента Виктора Януковича и его окружения средства пойдут в первую очередь на укрепление украинской армии. Об этом Порошенко сообщил сегодня во время посещения Главного центра связи, автоматизации и защиты информации Государственной пограничной службы Украины.

"Я обратился к правительству и парламенту с тем, чтобы парламент принял соответствующие изменения в госбюджет, и первым приоритетом использования этих денег будет восстановление боеспособности украинского войска, ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Государственной пограничной службы и Нацполиции", — сказал президент.

"Эти деньги должны пойти на строительство завода по производству боеприпасов, закупку новейших средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, новейших дронов. Очень важно, чтобы мы начали строительство общежитий для контрактников и военных гостиниц для офицеров на территории каждой бригады", — добавил Порошенко.

Напомним, министр обороны Степан Полторак сообщал, что в марте Кабмин принял концепцию создания предприятий по производству боеприпасов. Особо остро в Украине стоит нехватка боеприпасов к стрелковому оружию, а именно определенного калибра. В январе "Укроборонпром" заявлял, что при условии государственного финансирования готовы построить патронный завод, в том числе под калибры НАТО. В 2015 году Арсений Яценюк сообщал, что уже разработано несколько проектов патронного производства, цена которых от $20 млн до $200 млн.

Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что часть денег должна пойти на реализацию Гособоронзаказа.

Также деньги планируют направить на строительство реабилитационного центра для воинов АТО, которые пострадали во время российской агрессии.

Кроме этого, конфискованные средства должны направить на социальные проекты, при этом так, чтобы "они не были проедены, а были вложены в инфраструктуру и долгие годы работали на народ". Например, речь идет о сельской медицине.

По действующим правилам на оборону пойдет только 10% конфискованных денег

Следует отметить, что государственным бюджетом на текущий год предусмотрено около 11,6 млрд грн поступлений от конфискации по коррупционным правонарушениям. Именно в прошлую среду Кабмин утвердил порядок распределения в 2017 году конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решениям судов за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

Хотя в Кабмине и заявляли, что конфискованные 11,6 млрд грн направят на оборону, но в постановлении №272 четко говорится, что средства, поступающие в специальный фонд госбюджета Украины по коду классификации доходов бюджета 50080100 … еженедельно распределяются Казначейством пропорционально по следующим бюджетным программам:

- поддержка сельхозпроизводителя — 22,3%;

- Фонд регионразвития и субвенции местным бюджетам на инфраструктуру — 30,2%;

- субвенции местным бюджетам на социально-экономическое развитие — 21,6%;

- Нацгвардии — 6%, Минобороны — 4,6%, МВД — 4,3%, СБУ — 0,9%.

Пока неясно, как будут расходоваться конфискованные средства сверх запланированных поступлений, а именно 27 млрд грн.