За минувшие сутки один военнослужащий ВСУ погиб, трое ранены, двое получили боевые травмы, — штаб

27 декабря 2017, 08:08
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В течение суток боевики 6 раз нарушали условия прекращения огня

За минувшие сутки один военнослужащий ВСУ погиб, трое ранены, двое получили боевые травмы, — штаб | Регионы | Дело Увеличить картинку

За прошедшие сутки боевики 6 раз нарушили новогодне-рождественское перемирие открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего один военнослужащий погиб, трое ранены, двое получили боевые травмы, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За минувшие сутки, российско-террористические войска 6 раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих ранены, двое получили боевые травмы и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника", — говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

На луганском направлении боевики не соблюдали условий перемирия в районе Светлодарской дуги. Вблизи Луганского они применили 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов вели огонь по оборонительным укреплениям ВСУ. Также, из стрелкового оружия, боевики обстреливали защитников Станицы Луганской.

Кроме того, в районе Луганского зафиксирован пролет БПЛА незаконных вооруженных формирований, который в этот период корректировал минометный огонь боевиков, что запрещено минскими договоренностями.

"На других ключевых участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", — сказано в сообщении.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: донбасс , зона ато , война с россией

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За минувшие сутки один военнослужащий ВСУ погиб, трое ранены, двое получили боевые травмы, — штаб | Регионы | Дело
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