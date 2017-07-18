За недвижимость в этом году должны заплатить налога на 500 млн грн — ГФС

Украинские физлица — собственники облагаемой налогом недвижимости с начала 2017 года уплатили 61 млн грн соответствующего налога, сообщил начальник управления администрирования имущественных прав и сборов департамента налогов и сборов с физлиц Государственной фискальной службы (ГФС) Владислав Павлов на пресс-конференции во вторник.

По его данным, ГФС в текущем году направила 1 млн налоговых уведомлений-решений об уплате налога на недвижимость на сумму более 500 млн грн.

"При администрировании (налога на недвижимость) в 2016 году по базе 2015 года было направлено около 428 тыс. налоговых уведомлений-решений. В сравнении с этим годом видим увеличение в два раза. В прошлом году поступления составили 209 млн грн. В 2015 году поступления составили 51 млн грн", — сказал В. Павлов.

По его словам, количество направленных налоговых уведомлений-решений увеличилось за счет расширения базы налогообложения.

"Если по нормативной базе 2014 года под налогообложение подпадала только жилая, а не общая площадь, то сейчас, после внесения изменений в законодательство, налогом облагается суммарная общая площадь", — напомнил он, добавив, что объекты недвижимости на неподконтрольной Украине территории не облагаются налогом с 24 апреля 2014 года по 31 декабря того года, в котором закончится АТО.

По словам Павлова, средняя ставка налога по Украине 2%. Ставки налога на недвижимость устанавливают местные советы до 3% от минимальной зарплаты на 1 января прошлого года.

Как сообщалось, в текущем году налог на недвижимость уплачивается за 2016 год по ставкам и с использованием льгот, которые определены на этот период. Налог начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их частей. Налог не применяется для физлиц, владеющих квартирой или квартирами с общей площадью 60 кв. м. и меньше, жилым домом или домами с общей площадью 120 кв. м и меньше, различными типами жилой недвижимости (квартирами, их домами или их частями) с общей площадью 180 кв.м. и меньше.

Согласно данным Государственной казначейской службы, по результатам 2016 года физлица уплатили в местные бюджеты 209,812 млн грн налога на недвижимость при утвержденных плановых поступлениях в 148 млн грн.