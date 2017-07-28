За полгода ГФС обнаружила уклонения от уплаты "зарплатных налогов" на 252 млн грн

По результатам проверок в первом полугодии фискальная служба установила, что 61,7% проверенных предприятий нарушали налоговое законодательство при выплате зарплаты. Фискалы доначислили предпринимателям около 167 млн грн налога на доходы физлиц, более 72 млн грн ЕСВ и почти 13 млн грн военного сбора.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В налоговой сообщают, что за полгода выявили 900 наемных сотрудников, которые работали без оформления трудовых отношений.

С января по июль ГФС передала в прокуратуру материалы по 40 предприятиям, которые задолжали зарплату сотрудниками, а также информацию по 352 предприятиям, которые платили зарплату ниже 3 200 грн.

Напомним, за первое полугодие 2017-го Украина нарастила сборы налогов в госбюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26% или 173 млрд грн. Таможенные поступления за полгода составили 138 млрд грн. Это на 32,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года (104,45 млрд грн в прошлом году).