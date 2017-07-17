За полгода Госфинмониторинг сообщил правоохранителям об $1 млрд "подозрительных" денег

Госслужба финмониторинга за полгода направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд грн.

За полгода Госфинмониторинг направил прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов.

В Госфинмониторинге сообщают, что с марта 2014-го по июнь 2017-го правоохранителям было направлено 2 251 материалов о противодействии отмыванию преступных доходов, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Общая сумма финансовых операций, которые возможно связаны с такими преступлениями, составляет 473,2 млрд грн.

Кроме того, за полугодие 2017-го Госфинмониторинг направил правоохранителям 85 материалов о преступлениях экс-президента Виктора Януковича и его окружения на сумму 9,3 млрд грн. С мая 2014 года по июнь 2017 года служба нашла таких преступлений на 211 млрд грн.

"За время проведения расследования на счетах физических и юридических лиц, которые связаны с Януковичем В.Ф. и экс-должностными лицами, заблокированы средства в эквиваленте $1,54 млрд, — говорится в сообщении. — По сообщению Госфинмониторинга, в других странах заблокированы активы экс-должностных лиц на общую сумму $107,19 млн, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. В частности, в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды".

Напомним, на прошлой неделе главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что глава и коллектив Государственной службы финансового мониторинга по крупицам собрали со всего мира информацию по делу экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

"По делу Клименко. Отдельная благодарность Игорю Черкасскому и коллективу Госфинмониторинга, которые по крупицам собрали со всего мира финансовую информацию, сделали качественную аналитику бизнес-империи Клименко и безотлагательно передали в Генпрокуратуру", — заявил Матиос.