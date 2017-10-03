За счет чего растет украинский экспорт в 2017 году

03 октября 2017, 11:52
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За восемь месяцев 2017-го экспорт товаров вырос на 21%, а экспорт услуг — на 14,2%

За счет чего растет украинский экспорт в 2017 году | Экономика | Дело Увеличить картинку

В январе-августе 2017-го экспорт украинских товаров вырос на по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт товаров за этот период вырос на 22,1%. Об этом идет речь макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за сентябрь 2017-го.

В Нацбанке сообщают, что рост экспорта обеспечили благоприятные цены на внешних рынках, а также высокие урожаи зерновых и технических культур. В течение января-августа рос экспорт услуг — на 14,2% — в первую очередь за счет наращивания транзита газа в европейские страны.

Согласно информации НБУ, в августе украинские компании наращивали поставки масла и семян масличных культур, рос экспорт мяса и субпродуктов птицы, молочной продукции (в первую очередь сливочного масла).

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За счет чего растет украинский экспорт в 2017 году | Экономика | Дело
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