За счет чего растет украинский экспорт в 2017 году

В январе-августе 2017-го экспорт украинских товаров вырос на по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт товаров за этот период вырос на 22,1%. Об этом идет речь макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за сентябрь 2017-го.

В Нацбанке сообщают, что рост экспорта обеспечили благоприятные цены на внешних рынках, а также высокие урожаи зерновых и технических культур. В течение января-августа рос экспорт услуг — на 14,2% — в первую очередь за счет наращивания транзита газа в европейские страны.

Согласно информации НБУ, в августе украинские компании наращивали поставки масла и семян масличных культур, рос экспорт мяса и субпродуктов птицы, молочной продукции (в первую очередь сливочного масла).