За сутки пятеро украинских военных погибли, девять были ранены — штаб АТО

30 января 2017, 08:47
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Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы из всего имеющегося у них вооружения по всей линии соприкосновения.

За сутки пятеро украинских военных погибли, девять были ранены — штаб АТО | Регионы | Дело Увеличить картинку

Боевики обстреливали украинские позиции из тяжелого оружия и танков. Об этом сообщается в сводке штаба АТО за 29 января. За сутки было зафиксировано 56 обстрелов. Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы из всего имеющегося у них вооружения по всей линии соприкосновения.

На Мариупольском направлении, используя реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", оккупанты выпустили 20 снарядов в направлении позиций сил АТО в районе Талаковки. Используя реактивную систему "Град "П", артиллерию 122-миллиметра, минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, захватчики вели огонь по Водяному. 122-миллиметровая артиллерия обстреливала и Лебединское. Также из минометов разных калибров — Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия — Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровку, Талаковку. По Широкиному огонь вели БТР и БМП противника.

На Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.

В течение дня они продолжили обстрелы из минометов разных калибров по Верхньоторецкому, Авдеевке, Опытному, Луганскому, Зайцевому и Каменке. Танки вели огонь по Новгородскому и Песках. На Луганском направлении из минометов различных калибров и гранатометов обстреливали Новоолександровку, Троицкое, Попасную, Новозвановку.

По материалам: УНИАН
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Теги: донбасс , зона ато

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За сутки пятеро украинских военных погибли, девять были ранены — штаб АТО | Регионы | Дело
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