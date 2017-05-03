За сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военнослужащий, 7 получили ранения — штаб

03 мая 2017, 09:45
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За прошедшие сутки боевики совершили 63 обстрела позиций ВСУ в зоне АТО

За сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военнослужащий, 7 получили ранения — штаб | Регионы | Дело Увеличить картинку

За прошедшие сутки боевики совершили 63 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых 1 украинский военнослужащий погиб, а 7 — получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении боевики обстреливали Водяное из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Красногоровку — из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов, Гнутово — из минометов калибра 82 мм, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, Славное — из минометов калибра 82 мм, Широкино и Новотроицкое — из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Павлополь и Марьинку — из гранатометов, Лебединское — из пулеметов и стрелкового оружия, Чермалык — из стрелкового оружия. В окрестностях Новотроицкого и Гнутово работали вражеские снайперы.

"На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал позиции вблизи Авдеевки. По опорным пунктам наших войск в районе Луганского враг бил из 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Позиции под Невельским обстреливал из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия, а 82-миллиметровые минометы и пулеметы больших калибров применял вблизи шахты "Бутовка" и Каменки. Из вооружения БМП, минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем противник вел огонь по защитникам Зайцево, а из 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — по защитникам Троицкого. В районе Авдеевки активно действовали вражеские снайперы",— говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

На Луганском направлении боевики обстреливали Крымское и Новозвановку из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Катериновку — из минометов калибра 82 мм, Троицкое — из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Новоалександровку — из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Валуйское и Станицу Луганскую — из противотанковых гранатометов.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная опасность жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня", — отмечают в сообщении.

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За сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военнослужащий, 7 получили ранения — штаб | Регионы | Дело
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