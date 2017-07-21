За сутки в зоне АТО погибли 5 украинских военных

21 июля 2017, 08:07
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Пятеро украинских военнослужащих погибли и восемь ранены за сутки в зоне АТО — штаб

За сутки в зоне АТО погибли 5 украинских военных | Регионы | Дело Увеличить картинку

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований совершили 29 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых 5 украинских военных погибли и 8 — получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего за минувшие сутки, противник 29 раз открывал огонь по нашим позициям. В ответ силы АТО 16 раз применяли оружие. К сожалению пятеро украинских военных погибли, восемь получили ранения. Стоит добавить, что благодаря умелым и оперативным действиям наших бойцов противник не только прекращал огневые провокации, но и понес серьезные потери в живой силе", говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

Боевики активизировали обстрелы на Донецком направлении после 18.00. С 19.00 до почти 23.00, боевики четырежды обстреливали позиции ВСУ под Авдеевкой из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового вооружения. Украинские военные вели плотный ответный огонь, с целью принуждения противника к прекращению обстрелов.

Кроме того, боевики обстреливали позиции ВСУ вблизи шахты Бутовка из минометов и гранатометов, в результате которых один украинский военнослужащий погиб и один получил ранения.

Около 22.00 боевики обстреляли Станицу Луганскую на Луганском направлении и Водяное на Донецком направлении.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: донбасс , зона ато , война с россией

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За сутки в зоне АТО погибли 5 украинских военных | Регионы | Дело
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