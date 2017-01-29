Заблокировавшие ж/д пути в Луганской области угрожают уничтожить магистрали в случае силового разгона

29 января 2017, 17:45
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Железная дорога в Луганской области была заблокирована 25 января в знак протеста против торговли с оккупантами

Заблокировавшие ж/д пути в Луганской области угрожают уничтожить магистрали в случае силового разгона | Общество | Дело Увеличить картинку

Участники блокады железной дороги в Луганской области заявляют о возможном перемещении спецподразделений для силового разгона акции.

"Информация волонтеров о перемещении спецподразделений в сторону редута Богдана для силового разгона Ветеранов Войны за Независимость предварительно подтверждена", — сообщает в Facebook "Штаб блокады торговли с оккупантами".

"Штаб блокады торговли с оккупантами заявляет, что в случае сценария силового разгона протестующих, он будет вынужден перейти к партизанским методам борьбы против российской оккупации и физическому уничтожению магистралей, по которым идет финансирование терроризма и торговли на крови", — говорится в заявлении.

Вместе с тем, один из организаторов блокады Анатолий Винорогодский заявил "Громадському радіо": "Если силовики получили команду физической расправы с мирными протестующими, штаб будет вынужден перейти к более радикальным методам ведения блокады".

"Меры будут адекватные. Мы вышли на стадию, когда нашей родине необходима защита. Мы предупреждаем, что те люди, которые находятся здесь — это не все силы, которые находятся в Луганской и Донецкой областях, поэтому обычная зачистка одного блокпоста будет сигналом для начала боевых действий. Мы развернем партизанское движение на территории оккупированных и неоккупированных частей Украины", — сказал он.

Как сообщалось, железная дорога в Луганской области была заблокирована 25 января в знак протеста против торговли с оккупантами.

Полиция возбудила дело из-за блокирования железной дороги между станциями Светланово и Шипилово в Луганской области людьми в камуфляжной одежде, среди которых народные депутаты, по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса.

Это статья о блокировании транспортных коммуникаций, которое нарушает работу транспорта, создает опасность для жизни людей или приводит к другим тяжелым последствиям. Такие действия наказываются штрафом до 50 необлагаемых минимумов или исправительными работами до 2 лет, или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы до 3 лет.

По материалам: Украинская правда
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Теги: луганск , железная дорога

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Заблокировавшие ж/д пути в Луганской области угрожают уничтожить магистрали в случае силового разгона | Общество | Дело
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