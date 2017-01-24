Зачем физлиц-единщиков обязали платить ЕСВ

По данным Фискальной службы Украины, на 1 января в Реестре самозанятых лиц числилось 2,07 млн физлиц-предпринимателей. По состоянию на 20 января их численность сократилась более чем на 250 тыс. человек (до 1,8 млн).

Массовое закрытие ФЛП началось после того, как 27 декабря 2016 года президент подписал закон, который обязывает предпринимателей вне зависимости от наличия доходов платить единый социальный взнос, который в 2017 году составит 704 гривни в месяц.

В частности, ст.7 ЗУ "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" теперь звучит так:

В случае если таким плательщиком не получен доход (прибыль) в отчетном году или отдельном месяце отчетного года, такой плательщик обязан определить базу начисления, но не более максимальной величины базы начисления единого взноса, установленной настоящим Законом. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

Таким образом, право заплатить ЕСВ официально превратилось в обязанность, хотя отдельные инспекции трактовали его так и раньше.

Закрываться стали "спящие", неактивные ФЛП, что не помешало отдельным экспертам заявить об убийстве малого бизнеса, на который "повесили очередной налог".

Кто они, эти люди, по которым ударила норма о ЕСВ?

"Их тысячи: это художники, юристы, аудиторы и т.д. Они работали эпизодически и платили ЕСВ, когда работали. Платить им просто так более 8 тыс. в год просто нет смысла", — говорит эксперт РПР Олег Гетьман.

Но по данным OpenDataBot, закрывались не художники и аудиторы. Из всех ФЛП, которых сняли с регистрации после подписания закона, треть — субъекты, занятые в розничной торговле, 8,4% — в складском хозяйстве, чуть меньше — в оптовой торговле. Все остальные виды деятельности отстают с сильным отрывом.

Как поясняет налоговый консультант Александра Томашевская, "мертвы души" делятся на две категории: первая — это те, кто пытался что-то делать, но по каким-то причинам забросил и уже давно не работает. Вторая категория — технические единицы в крупном бизнесе: через ФЛП ведутся продажи, а когда они достигают лимита в 1 млн гривень, ФЛП замораживается и на его место берется другой, и так может происходить по 40 раз. Или "связанные" ФЛП предприятие доставало с пыльной полки в конце года, чтобы списать на них расходы. Такой "структурный" ФЛП может работать лишь месяц в году, и предприятию не выгодно платить за него ЕСВ все остальное время. Больше всего эта нехитрая схема популярна в розничной торговле и услугах для населения.

Зачем платить ЕСВ?

Параллельно с введением нормы про обязательную уплату ЕСВ произошло еще одно событие. Министр социальной политики Андрей Рева обсудил с постоянным представителем МВФ в Украине Жеромом Ваше будущее пенсионной системы Украины. И это будущее предполагает (согласно Конвенции 102 Международной организации труда, которую Украина давно ратифицировала), что право на пенсионные выплаты смогут получить лишь те, кто платит страховые взносы в Пенсионный фонд. Весь этот комплекс мер направлен на то, чтобы граждане наполняли ПФ и было с чего платить пенсии. Но гражданам эта идея не нравится, ведь ЕСВ в их сознании является налогом, а не страховым взносом, а государство не внушает доверия своими принципами перераспределения средств.

Считается, что роль ФЛП-единщиков — это борьба с безработицей. Они не просят ничего у государства, работают сами, и больше этому государству ничего не должны. По данным Госслужбы занятости, 84% работающих граждан — наемные работники, 14,3% — самозанятые. И те, и другие платят налоги. При этом наемные работники за 2016 год заплатили из своих доходов 138,8 млрд грн НДФЛ (26,8% от всех собранных налогов), а ФЛП — 10,33 млрд грн единого налога (1,99% от всех поступлений). Конечно, малый бизнес существует не для того, чтобы платить налоги, а для того, чтобы обеспечить занятость и поддерживать внутренний спрос. Однако социальное страхование — немного другая история.

Из 110 млрд грн поступлений ЕСВ в Пенсионный фонд в прошлом году на ФЛП пришлось 6,8 млрд грн, то есть 6,2%. Грубо говоря, средний наемный работник заплатил в ЕСВ вдвое больше, чем средний ФЛП. Но пенсию при этом захотят получать и те, и другие в равной степени.

В чем реальная опасность?

Борьба ведется именно с теми, кто использует ФЛП в схемах, и в данном случае ЕСВ делает дорогим использование этих схем.

Но пострадают и невиновные, прежде всего те, кто не успеет или забудет закрыть неактивное ФЛП. "По нарушениям пенсионного законодательства нет срока давности, и если кто не успел — будет отвечать, и взыскать недоплаченное Фискальная служба может хоть за 20 лет", — предупреждает Томашевская.

"Те, кто закрывают ФЛП, особо не обеднеют, но дискомфорт почувствуют. Раньше неактивный ФЛП мог стать активным в любой момент, как только появилась возможность заработать. Теперь появилась проблема — как снова зарегистрироваться, когда госрегистратор тебя снял с учета, а Налоговая годами может идти проверять, чтобы закрыть. Если снова придешь к регистратору и откроешься, пока ГФС не сняла с учета — это потенциальный риск", — говорит Дмитрий Сушко, управляющий партнер PSP Audit.

Что делать?

Если вы используете ФЛП для схем оптимизации — пересмотрите и разнообразьте свои схемы оптимизации. Но, возможно, выгоднее заплатить дополнительные 8 тыс. грн за 1,5 млн грн оборота, чем придумывать что-то новое. Если вы "на всякий случай" были зарегистрированы как предприниматель — снимитесь с учета, чтобы не попасть под санкции, которые не имеют срока давности. Если вы работаете Дедом Морозом на корпоративах исключительно в декабре или пишете картины, которые продаются раз в полгода — регистрация вам не нужна. Вы — не предприниматель, потому что согласно ст. 42 Хозяйственного кодекса,

Предпринимательство — это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли.

Законодательного определения "систематичности" не существует. Но есть постановление Верховного суда Украины 25.04.2003 N 3, где в п.4 говорится, что систематически — это не менее трех раз в течение одного календарного года. Хотя в данном случае это не закон, и понятие остается оценочным. Работайте по гражданско-правовым договорам и платите НДФЛ.

Если же ваша хозяйственная деятельность систематична, инициативна и самостоятельна, но прибыли не хватает на то, чтобы раз в месяц заплатить страховой взнос в сумме 704 грн, возможно, ваша бизнес-стратегия неверна. Попробуйте найти работу.