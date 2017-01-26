Зачистка Киева от рекламы: в 2016 году демонтировали рекордные 5 тыс. конструкций

В течение прошлого года были демонтированы следующие типы конструкций: баннер — 687 штук; вывеска — 623; электронное табло — 30; конструкция на крыше — 55; кронштейн — 225; лайтпостер на фасаде — 60; отдельно стоящий лайтпостер — 125; флаг — 1; телевизионный экран на фасаде — 9; отдельно стоящий телеэкран — 2; временная выносная специальная конструкция — 534; транспарант-перетяжка над улицей — 516; тумба — 509; холдер — 891; щит на фасаде — 85; отдельно стоящий щит — 680.

Об этом говорится в отчете отдела демонтажей КП "Киевреклама", передает пресс-служба КГГА.

В течение декабря 2016 "Киевреклама" и "Киевблагоустройство" демонтировали 196 незаконных рекламных средств.

Напомним, заместитель председателя КГГА Алексей Резников прогнозирует, что в 2017 году Киевсовет примет новые правила, которые урегулируют размещения рекламных конструкций в Киеве.

"Согласно новым правилам размещения рекламных средств, которые будут утверждены уже в скором времени, некоторые форматы, такие как холдеры и растяжки, вообще будут запрещены в городе. Будет более жесткий подход к форматным зонам", — рассказал Алексей Резников.

По его словам, чиновники сейчас вышли на более-менее конструктивный диалог с операторами наружной рекламы и планируют подписать меморандум о сотрудничестве.

Так, согласно новым правилам, в размещении рекламных конструкций должен будет использоваться радиальный подход с расстояниями от 40 до 150 метров в зависимости от размера конструкций — между наименьшими форматами — ситилайтами — 40 м, и так далее, до 150 м между большими форматами — билбордами.

Также более жестким будет подход к определению той или иной форматной зоны по размещению рекламных средств.

Ранее юрист Михаил Войцеховский из "Правочина" рассказал Delo.UA о состоянии дел в Киеве с информационными вывесками (меньше 2 кв. м, содержит только название компании и вид ее деятельности). Дело в том, что где бы она ни была размещена, плата за нее не предусмотрена. Однако на ее размещение нужно оформлять разрешение и заводить соответствующий строительный паспорт, как это предусмотрено "Порядком размещения информационных вывесок в городе Киеве".

Вместе с тем, утвержденный КГГА Порядок де-юре действует, а де-факто — никем не исполняется. Поэтому разрешения на размещение информационных вывесок в Киеве никому не выдаются уже более двух лет, а необходимые паспорта на такие вывески не заводятся еще дольше, сказал юрист.