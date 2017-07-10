Задержанный россиянин Агеев подтвердил, что он военнослужащий, а не "уволенный контрактник"

Виктор Агеев сказал, что в марте 2017 года он подписал контракт в Ростовской области, и назвал номер своей воинской части. По словам Агеева, он является военнослужащим воинской части 65246, расположенной в Новочеркасске.

В первом интервью после задержания Агеев подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. Задержанный россиянин приехал в свою часть, пробыл там четыре дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.

Отвечая на вопрос, почему так быстро он был отправлен на восток Украины, Агеев сказал: "Отправка, наверное, была. Не знаю… Я не углублялся. Отправили и отправили. Деньги платят, и… служба есть служба".

Отвечая на вопрос, отправляли ли вместе с ним других российских военнослужащих, Агеев отметил следующее: "Может быть, других и отправляли, но не моим "рейсом", то есть другой партией, так сказать. Я ехал и Алекс (погибший при пленении Агеева командир его группы Александр Щерба)".

По информации "ТСН", мама задержанного российского военнослужащего Светлана Агеева намерена ехать в Украину и попытаться встретиться с сыном.

Напомним, 24 июня 2017 у села Желобок Славяносербского района украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, а еще двух, — командира и одного из диверсантов, — которые сопротивлялись, ликвидировали. Во время задержания было изъято оружие ПКМ — 2 единицы, СВД — 2 единицы, АК-74 — 2 единицы РПГ- 26 — 1 единица. Среди взятых в плен украинскими военными членов ДРГ оказался действующий военнослужащий ВС РФ по контракту Виктор Агеев.

28 июня народный депутат Ирина Фриз заявила, что захват Агеева на территории Луганской области "с полным комплектом доказательств участия в боевых действиях против Украины" является важным доказательством непосредственного участия России в войне на Донбассе.

Минобороны РФ традиционно отказалось от своего бойца. "Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас", — говорится в сообщении Минобороны РФ.