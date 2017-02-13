Задолженность украинцев за услуги ЖКХ выросла более чем вдвое в минувшем году — СМИ

За минувший год общая сумма задолженности населения Украины за оплату услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 млрд грн, то есть более чем в два раза, на сегодня долг перевалил за 23 млрд грн, сообщил еженедельник "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA).

"На конец декабря 2016-го задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд, за газоснабжение — 6,4 млрд, за содержание домов и придомовых территорий — 2,4 млрд, за централизованное водоснабжение — 1,5 млрд, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд, за электроэнергию — 3,3 млрд грн. Итого — 23,4 миллиарда долгов", — приводится статистика в опубликованной в последнем номере ZN.UA статье.

В то же время, по итогам первого полугодия 2016 года государство из-за неадекватных норм потребления и субсидий "переплатило" за газ 11 млрд грн, отмечается в публикации.

С декабря прошлого года в Украине наблюдается рост задолженности населения по оплате услуг ЖКХ. Согласно инфляционному отчету НБУ, объемы потребления населения (в которое входят не только услуги ЖКХ) с конца 2014 года опережали рост его доходов.

До прошлого года уровень оплаты услуг ЖКХ населением в Украине всегда превышал 90%. С декабря прошлого года наблюдается рост задолженностей за оплату услуг ЖКХ населением. Уровень оплаты с начала 2016 года составил — 82,8%, а в декабре — только 63,8%.