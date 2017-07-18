Заявление Захарченко о "Малороссии" подтверждает агрессивные планы Кремля — Турчинов

Заявление главы "ДНР" Александра Захарченко о создании ним "Малороссии" свидетельствует об агрессивных планах Кремля и отсутствии намерения идти по пути мирного урегулирования конфликта на востоке государства и является аргументом в пользу принятия Украиной закона о деоккупации Донбасса. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

"Заявления кремлевских клоунов-марионеток, которые называют себя вождями оккупированного РФ Донбасса, о создании Малороссии — это еще одно доказательство агрессивных планов Путина и его маниакального нежелания решать вопросы на востоке Украины мирным путем", — говорится в комментарии Турчинова на сайте СНБО.

Он, как и Евгений Марчук, убежден, что истинными авторами озвученного намерения являются руководители России и это "свидетельствует о желании московских "стратегов" снова возобновить продвижение военной агрессии на запад, втягивая в кровавые жернова новые регионы Украины".

Турчинов заявил, что подобные планы — "это еще один аргумент в пользу принятия закона "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей" и необходимости ускорения освобождения востока страны от российских оккупантов и подконтрольной им уголовно-сепаратистской грязи".

"Судьба кремлевского плана "Малороссия-17" будет аналогичной "Новороссии-14", или любой другой "Дебилоросии" путинского формата", — подытожил Турчинов.