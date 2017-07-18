Заявление Захарченко по "Малороссии" заблокирует завтра переговоры в Минске — Марчук

18 июля 2017, 13:08
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Заявление Захарченко о создании "Малороссии" было сделано за день до заседания минской группы, чтобы спровоцировать Украину на прекращение минского процесса

Заявление Захарченко по Увеличить картинку

Сегодняшнее заявление главаря "ДНР" Александра Захарченко об учреждении нового государства "Малороссия" направлено на то, чтобы заблокировать переговоры в минском формате, которые пройдут в среду. Такое мнение высказал представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ Евгений Марчук.

"Завтра заседание (Минской группы), а сегодня заявление Захарченко такое, которое в принципе блокирует на завтра вообще переговорный процесс. Потому что завтра какая бы ни была повестка дня, предложенный ОБСЕ или отредактированный нами, мы начнем обсуждение именно этого заявления Захарченко. Потому что если происходит такое заявление, то это означает, что нету про что дальше говорить", — пояснил он в прямом эфире телеканала "112".

Марчук сказал, что завтра скорее всего украинская сторона отреагирует на заявление Захарченко во время переговоров в Минске, но будет треббовать их продолжение.

По его мнению, данное заявление Захарченко было сделано по указке России.

"Думаю, что Россия не завуалирует это заявление. Скорее всего это скоординировано. После всех неудач России и с Европой, и с США… России не удалось взять под контроль, или в крайнем случае найти в своих интересах контакт с Соединенными Штатами и Францией. В связи с этим я ожидаю каких-то шагов с российской стороны по блокированию минского процесса. Будут делать это так, что они вроде как не виноваты: ведь не РФ заявила, а Захарченко", — рассуждает Марчук.

Он отметил, что есть уже целый ряд минских договоренностей, некоторые из которых сработали, но последние 6-7 раундов переговоров в Минске были практически с нулевым результатом. "Это все корректирует Россия, исходя из того, чтобы в какой-то мере влиять на переговорный процесс Путина с США, Францией и Германией, и показывать, что РФ в любом случае держит ситуацию в подвешенном состоянии. Россия будет удерживать такую ситуацию (регулярные обстрелы) до договоренностей", — предполагает представитель Украины в минской группе.

Напомним, Александр Захарченко заявил, что "государство Украина в том виде, каким оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название "Украина" дискредитировало себя".

По его словам, которые передает российские РИА новости, столицей Малороссии становится Донецк, а д Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города.

"Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого. Мы исходим из того, что Донецкая Народная Республика, наряду с Луганской Народной Республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть", — сказал он.

Главарь террористов Захарченко также добавил, что необходимо будет ввести в стране чрезвычайное положение на три года.

"Во избежание хаоса предлагаем ввести чрезвычайное положение на три года. За это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну", — сказал Захарченко.

Сегодня боевики огласили "конституционный акт" о создании "Малороссии". Как сообщает сайт террористов "ДАН", на оглашении присутствовали "представители ДНР, ЛНР и 19 регионов Украины (кроме Крыма)".

По материалам: "Дело"
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Теги: александр захарченко , днр , минские соглашения , война с россией

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