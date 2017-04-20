Закон о Едином госреестре военнообязанных вступил в силу

20 апреля 2017, 09:01
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Закон определяет основные принципы создания и ведения реестра

Закон о Едином госреестре военнообязанных вступил в силу | Политика | Дело Увеличить картинку

Закон "О Едином государственном реестре военнообязанных" вступил в силу. Соответствующий документ был опубликован в издании "Голос Украины" в среду, 19 апреля 2017 года.

Согласно заключительным положениям закона, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. В частности, в документе определяются основные принципы создания и ведения реестра, нормированы вопросы ведения воинского учета военнообязанных, который будет осуществляться не только на бумажных учетных карточках, но и в электронном виде в единой централизованной базе данных.

Предусматривается, что ее наполнением будут заниматься работники военных комиссариатов, а анализ сведений будет осуществлять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Напомним, 14 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект № 2504-д "О Едином государственном реестре военнообязанных". Верховная Рада Украины в середине марта поддержала в повторном втором чтении данный законопроект. За такое решение проголосовали 236 народных депутатов.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: законы

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Закон о Едином госреестре военнообязанных вступил в силу | Политика | Дело
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