Законопроект о деоккупации принят в первом чтении

Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий законопроект № 7163 в первом чтении поддержали 233 народных депутатов на пленарном заседании в пятницу.

"Проект закона об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях с изъятием ч.1 ст. 7, где упоминаются Минские соглашения, № 7163 за основу", — огласил спикер Андрей Парубий перед голосованием.

Напомним, вчера депутатам не удалось принять этот законопроект, так как часть оппозиции заблокировала трибуну и президиум.