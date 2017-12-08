Законопроект "Покупай украинское, плати украинцам" нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС — МЭРТ

08 декабря 2017, 09:40
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ЕС уже направил официальное письмо, что это нарушение Соглашения об ассоциации, за которую мы стояли на Майдане, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов

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Принятый в первом чтении Верховной Радой законопроект с нормой о доле товара местного производства в публичных закупках "Покупай украинское, плати украинцам" (№7206) нарушает Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, написал на своей странице в соцсети Facebook первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"ЕС уже направил официальное письмо, что это нарушение Соглашения об ассоциации, за которую мы стояли на Майдане", — написал М.Нефедов в четверг.

Он также отметил, закон предполагает требование от участника публичных закупок подавать 23 дополнительных документа, а также предлагаемые изменения в процедуру публичных госзакупок приведут к повышению цен на 43%.

"Несет ли это большие коррупционные риски? Да. Налагает ли это дополнительные затраты на бюджет? Да… Говорят, это компромисс по бюджету. Но интересно, какой был худший вариант?" — написал первый заместитель министра экономического развития и торговли.

Как сообщалось, парламент принял за основу законопроект "Покупай украинское, плати украинцам", который, в частности, предполагает введение удельного веса "местной составляющей" не ниже 20% в тендерном предложении на участие в публичных госзакупках. "За" принятие законопроекта в первом чтении проголосовал 241 народный депутат.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: максим нефьодов

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