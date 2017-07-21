Законопроекты об антикоррупционных судах отправили в Венецианскую комиссию на экспертизу

21 июля 2017, 10:56
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20 июля запрос на имя генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда поступил запрос провести экспертную оценку двух законопроектов, касающихся специальных антикоррупционных судов

Законопроекты об антикоррупционных судах отправили в Венецианскую комиссию на экспертизу | Политика | Дело Увеличить картинку

В Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) получили запрос председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия с просьбой провести экспертную оценку двух законопроектов, касающихся создания в Украине специальных антикоррупционных судов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источники в комиссии.

Соответствующий запрос на имя генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда поступил в четверг, 20 июля.

На сайте Венецианской комиссии уже появилось сообщение об этом запросе.

Как отмечается, проверка на соответствие стандартам Совета Европы будет касаться проектов закона "Об антикоррупционном суде" (№6011) и "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" о введении обязательной специализации судей для рассмотрения дел, связанных с коррупцией "(№6529).

По предварительным оценкам, эксперты будут работать над заключением по этим законопроектам не менее года.

Как сообщалось, 13 июля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, но указывает на необходимость создания специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы.

"Ситуация в сфере борьбы с коррупцией не является удовлетворительной и нужно много работать. Я хотел бы сказать и президенту, и парламенту, и дать совет, что мы все настроены и согласны на создание специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы. Мы даже не настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда, а именно палаты, которая будет заниматься борьбой с коррупцией", — сказал он на совместной пресс-конференции с Петром Порошенко и президентом ЕС Дональдом Туском.

14 июля в ответ на критику со стороны украинских антикоррупционеров Юнкер через пресс-службу представительства ЕС в Украине заявил, что вопросом первостепенной важности является создание в Украине обладающего необходимыми полномочиями и ресурсами независимого, эффективного судебного органа, а название и структура этого органа уже являются деталями.

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Теги: антикоррупционный суд , еврокомиссия , андрей парубий

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Законопроекты об антикоррупционных судах отправили в Венецианскую комиссию на экспертизу | Политика | Дело
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