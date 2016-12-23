Замминистра Евгений Капинус стал госсекретарем Минфина

23 декабря 2016, 11:48
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Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы порекомендовала назначить Евгения Капинуса на должность госсекретаря Министерства финансов

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Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рекомендует Кабмину назначить на должность госсекретаря Министерства финансов заместителя главы ведомства Евгения Капинуса.

Капинус набрал 14 баллов по итогам конкурса. В финал конкурса также прошел руководитель патронатной службы Минифина Денис Улютин. Тем не менее, он набрал недостаточно баллов по одной из компетенций и не может быть рекомендован комиссией в качестве резервного кандидата.

Евгений Капинус занимает должность заместителя министра финансов с 29 апреля. До этого он руководил Главной службой социально-экономического развития секретариата президента Украины.

Напомним, что конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы уже избрала госсекретарей для Министерства инфраструктуры (Андрей Галущак), Министерства экономики (Алексей Перевезенцев), Министерства культуры (Ростислав Карандеев), Министерства информационной политики (Артем Биденко), Министерства внутренних дел (Алексей Тахтай), Министерства энергетики и угольной промышленности (Максим Немчинов) и Министерства иностранных дел (Андрей Заяц), Министерства обороны (Александр Дублян) и Министерства по вопросам оккупированных территорий (Сергей Злакоман), Министерства здравоохранения (Наталия Шолойко), Министерства юстиции (Анна Онищенко), Министерства социальной политики (Виктор Иванкевич), Министерства регионального развития (Максим Малашкин).

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Теги: минфин, кабмин, конкурс

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