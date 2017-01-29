Зампрокурора Кировоградской области задержан за взяточничество

29 января 2017, 15:46
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Прокурор Кировоградской области пробовал подкупить военного прокурора с целью неподачи апелляции на решение суда

Зампрокурора Кировоградской области задержан за взяточничество | Общество | Дело Увеличить картинку

При попытке подкупа задержан заместитель прокурора Кировоградской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Генинспекция выходит на серьезный уровень. Задержали заместителя областного прокурора Кировоградской области, который пробовал подкупить военного прокурора с целью неподачи апелляции на решение суда. Чистим ГПУ от предателей", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые наладили преступную схему получения взяток. Их задержали во время получения 12 тысяч гривен от частного предпринимателя за оформление разрешительных документов о соответствии объекта противопожарным нормам.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: юрий луценко , генпрокуратура

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Зампрокурора Кировоградской области задержан за взяточничество | Общество | Дело
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