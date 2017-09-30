Запланированных в бюджете 55 млрд грн хватит на субсидии — министр финансов

"Должно хватить", — так ответил министр финансов Украины Александр Данилюк на вопрос "Зеркала недели", достаточно ли будет 55 млрд грн, заложенных в проекте государственного бюджета на 2018 год, для выплаты субсидий на оплату ЖКУ.

При этом он подтвердил, что 47 млрд грн, заложенных в бюджет этого года, не хватило на субсидии и пришлось выделять дополнительно еще около 14 млрд. "Планируем уложиться в выделенную сумму", — резюмировал Данилюк.

Министр финансов также ответил, насколько продвинулся процесс введения монетизации субсидий для теплокоммунэнерго (ТКЭ). По его информации, готов проект постановления правительства, разработанный Минфином, который вводит монетизацию субсидий на уровне ТКЭ. "Планировали успеть до начала отопительного сезона, но нам понадобилось время, чтобы согласовать этот шаг с другими министерствами. Потому что это серьезное, можно сказать революционное, изменение", — заметил Данилюк.

По его словам, "действующая система взаимозачетов — очень запутанный и сложный механизм, созданный для обеспечения интересов определенных групп и позволяющий "потерять" в системе миллиарды бюджетных гривень. А в этих звеньях расчетов столько участников, что найти виновных практически невозможно. Монетизация — шаг, меняющий этот механизм, поскольку когда в системе движутся реальные средства, а не "бумажки", что-либо скрыть уже очень сложно".

"Монетизация — правильный шаг, даже если это огорчит НАК "Нефтегаз", — заключил Данилюк. — НАК — хозяйственный субъект, занимающийся исключительно реализацией правительственной политики, сама она политики не формирует."