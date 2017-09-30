Запланированных в бюджете 55 млрд грн хватит на субсидии — министр финансов

30 сентября 2017, 10:17
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Глава Минфина Александр Данилюк считает, что 55 млрд грн, заложенных в проект госбюджета-2018, будет достаточно для выплаты субсидий на оплату ЖКУ

Запланированных в бюджете 55 млрд грн хватит на субсидии — министр финансов | Экономика | Дело Увеличить картинку

"Должно хватить", — так ответил министр финансов Украины Александр Данилюк на вопрос "Зеркала недели", достаточно ли будет 55 млрд грн, заложенных в проекте государственного бюджета на 2018 год, для выплаты субсидий на оплату ЖКУ.

При этом он подтвердил, что 47 млрд грн, заложенных в бюджет этого года, не хватило на субсидии и пришлось выделять дополнительно еще около 14 млрд. "Планируем уложиться в выделенную сумму", — резюмировал Данилюк.

Министр финансов также ответил, насколько продвинулся процесс введения монетизации субсидий для теплокоммунэнерго (ТКЭ). По его информации, готов проект постановления правительства, разработанный Минфином, который вводит монетизацию субсидий на уровне ТКЭ. "Планировали успеть до начала отопительного сезона, но нам понадобилось время, чтобы согласовать этот шаг с другими министерствами. Потому что это серьезное, можно сказать революционное, изменение", — заметил Данилюк.

По его словам, "действующая система взаимозачетов — очень запутанный и сложный механизм, созданный для обеспечения интересов определенных групп и позволяющий "потерять" в системе миллиарды бюджетных гривень. А в этих звеньях расчетов столько участников, что найти виновных практически невозможно. Монетизация — шаг, меняющий этот механизм, поскольку когда в системе движутся реальные средства, а не "бумажки", что-либо скрыть уже очень сложно".

"Монетизация — правильный шаг, даже если это огорчит НАК "Нефтегаз", — заключил Данилюк. — НАК — хозяйственный субъект, занимающийся исключительно реализацией правительственной политики, сама она политики не формирует."

При этом глава Минфина отметил, что для запуска монетизации на уровне потребителей понадобится время. "Запустив монетизацию для ТКЭ, мы решим часть насущных проблем и потом сможем двигаться дальше", — сказал глава Минфина.

Раздел: >
Теги: александр данилюк , субсидии

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Запланированных в бюджете 55 млрд грн хватит на субсидии — министр финансов | Экономика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.58
EUR EUR - - 31.38
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.88 13.85
Киевская область 23.22 13.12
Львовская область 22.93 13.17
Читайте также
Больше в разделе Украина
Читаемые в разделе
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото) Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото) Под Винницей горит крупнейший в Украине склад боеприпасов (обновляется) Под Винницей горит крупнейший в Украине склад боеприпасов (обновляется) Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области
Все новости
Комментируемые
1 КГГА на аукционе продала здания возле "Новопечерских Липок" за $1 млн 1 2 Жінка на велосипеді — це ознака того, що місто безпечне для велосипедистів — радниця Кличка 3 Как выглядят танковые учения украинских военных по стандартам НАТО (фото) 4 Не друг ты мне больше: Китай ввел санкции против КНДР 5 Двое украинцев погибли во время крушения самолета в Греции
Все новости
Видео
 В Белой Церкви произошел пожар на крупном фармацевтическом заводе
Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области
Все видео
Фото
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото)
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.