Запрет на въезд в Баларусь Жадану отменен

Беларусь аннулировала запрет на въезд в страну украинскому писателю и поэту Сергею Жадану. Решение было принято в течение нескольких часов, сообщает Радио Свобода.

"То, что вопрос позитивно решилась, это хорошее свидетельство, что противоречий между нами нет. Очень рассчитываю на то, что это не тенденция, а случайность"- сказал Сергей Жадан.

Утром стало известно, что украинскому писателю Сергею Жадану поставили штамп в паспорт о запрете на въезд в Беларусь на неопределенный срок. Около двух часов ночи в его номер гостиницы в Минске ворвался милицейский патруль. Ничего не объясняя, милиционеры доставили Жадана в отделение, потом повезли в Ленинский РУВД беларусской столицы.

Сергей Жадан рассказал, что в 2015-м году ему запретили въезд на территорию Российской Федерации с формулировкой "за причастность к террористической деятельности".

"А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном", — заключил писатель.

Сергей Жадан демонстрирует штамп о запрете въезда в Беларусь, Минск, утро 11 февраля 2017

Об отмене запрета Сергей Жадан подтвердил на своей официальной странице в facebook:

"Друзі, ну що — хрестовий похід відміняється! Здоровий глузд і почуття гідності перемагають все, що було написане в путінських темниках. Дуже тішусь можливості далі відвідувати Білорусь і поглиблювати українсько-білоруські культурні зв'язки".