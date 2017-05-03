Завершено расследование убийства начальника отдела СИЗО Ровно

Житель Мариуполя обвиняется в том, что 16 сентября 2016 года совершил умышленное убийство начальника отдела Ровенского СИЗО, майора внутренней службы, в подъезде дома, где тот проживал. Было совершено 8 выстрелов, а затем не менее 8 ударов пистолетом в голову. От полученных травм сотрудник СИЗО скончался на месте. Об этом сообщает прокуратура Ровенской области.

Оперативники задержали злоумышленника при попытке пересечения государственной границы Украины в Харьковской области.

"Собраны неопровержимые доказательства того, что убийство сотрудника СИЗО совершено за вознаграждение и по заданию органов ФСБ Российской Федерации", — подчеркивает прокуратура.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Уголовное производство расследовалось по п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Материалы в отношении соучастника преступления, который в момент убийства следил за обстановкой во дворе и должен был устранить возможные препятствия, выделены в отдельное производство, этот человек объявлен в международный розыск.