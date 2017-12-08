Завершились испытания нового БТР-4МВ1

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова завершило заводские испытания нового БТР-4МВ1, который является глубокой переработкой БТР-4 с учетом стандартов НАТО и опыта использования техники в зоне АТО. Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Главной особенностью нового бронетранспортера стал модульный подход в построении бронезащиты и разнесение слоев брони. Конструкторы считают, что это сильно повысит защиту экипажа и самой машины. Модульный подход позволяет при необходимости быстро устанавливать дополнительные топливные баки, поплавки или усиливать броню.

БТР получил новую фронтальную часть с эффективным наклоном и усиленной защитой, чтобы вражеские снаряды с большей вероятностью рикошетили. Место водителя обеспечено панорамным обзором при помощи пяти триплексов. Установлена цифровая система обзора на 360 градусов из камер, которые "видят" днем и ночью.

Для экипажа и десанта установлены новые кресла с защитой от взрывов, новая система кондиционирования и отопления.

Боевой модуль БМ-7 "Парус" остался без изменений. Он состоит из 30-мм пушки, 30-мм автоматического гранатомета, 7,62-мм пулемета, противотанкового комплекса "Барьер". Но в то же время установлен новый прицел с тепловизором и лазерным дальномером.

БТР имеет колесную формулу 8х8. На нем установлен немецкий двигатель Deutz и американская трансмиссия Alisson. Максимальная скорость на суше — 110 км/час, на воде — 10 км/час. Вес машины — 24-25 тонн.