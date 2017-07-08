Завтра в силу вступит закон, устанавливающий курс Украины на членство в НАТО

08 июля 2017, 12:36
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9 июля вступит в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу внешнеполитического курса Украины", которым восстанавливается курс Украины на членство в НАТО

Завтра в силу вступит закон, устанавливающий курс Украины на членство в НАТО | Политика | Дело Увеличить картинку

Президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон 6 июля.

Верховная Рада 8 июня текущего года определила углубление сотрудничества Украины с НАТО с целью обретения членства в этой организации как основу внешней политики (законопроект №6470). Закон предусматривает внесение изменений в законы об основах внутренней и внешней политики, который был принят 1 июля 2010 года, и в закон об основах национальной безопасности Украины, принятый 19 июня 2003 года.

По информации пресс-службы главы государства, отныне Украина активизирует работу по всему комплексу реформ для достижения стандартов Альянса. Одним из приоритетов национальных интересов Украины документом определена интеграция в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в Организации Североатлантического договора.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Украину 9-10 июля и вместе с президентом П.Порошенко примет участие в заседании комиссии НАТО-Украина (10 июля).

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Завтра в силу вступит закон, устанавливающий курс Украины на членство в НАТО | Политика | Дело
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