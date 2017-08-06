Здания Владимирского и Житнего рынков столицы отреконструируют

06 августа 2017, 13:46
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В Киеве реконструируют здания Владимирского и Житнего рынков, сообщили в КГГА

Здания Владимирского и Житнего рынков столицы отреконструируют | Киев | Дело Увеличить картинку

Для обеспечения безаварийной эксплуатации и эффективной работы Владимирского и Житнего рынков в Киеве их здания будут реконструированы и приведены в надлежащее санитарно-техническое состояние, подписано соответствующее распоряжение Киевской горадминистрации №916, сообщает пресс-служба КГГА.

"Здание Владимирского рынка введено в эксплуатацию в 1968 году, его капитальный ремонт не проводился почти полвека. После обследования конструкций мы выяснили, что они требуют капитального ремонта, а здание в целом и торговый зал — реконструкции", — рассказал первый замглавы КГГА Геннадий Плис.

"Также капремонт не проводился около сорока лет и в здании Житнего рынка: конструкции нуждаются в укреплении, крыша и система отопления — в капитальном ремонте, а торговый зал — в реконструкции. Между тем, Житний рынок является крупнейшим торговым центром на Подоле и не имеет аналогов в городе Киеве", — отметил он.

Замглавы КГГА отметил, что на момент введения в эксплуатацию здание Житнего рынка было современным творением архитектурной мысли, но на сегодня устарело, потеряло привлекательность и используется неэффективно.

"Разработка соответствующей проектно-сметной документации для дальнейшей реконструкции зданий будет осуществляться за счет городского бюджета. После утверждения этой документации будет уточнена стоимость и самих работ. Однако уже могу сказать, что ориентировочная стоимость ремонта торгового зала каждого здания составляет около 35 млн грн. При этом мы планируем привлечь средства других субъектов ведения хозяйства и инвесторов", — сообщил Г.Плис.

Согласно распоряжению КГГА, КП "Киевтранспарксервис" поручено на период реконструкции здания КП "Житний рынок" на ул.Верхний Вал, 16 в Подольском районе в случае необходимости приостановить парковку на площадках по адресам ул.Верхний Вал, 16 и ул.Житнеторжская, 16, а на период реконструкции здания КП "Владимирский рынок" на ул.Антоновича, 115 в Голосеевском районе приостановить парковку на ул.Антоновича, 115 и на ул.Владимиро-Лыбедская, 16.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: киев , кгга

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Здания Владимирского и Житнего рынков столицы отреконструируют | Киев | Дело
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