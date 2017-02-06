Здоровье взаймы: сколько украинцев берут кредиты на лечение

За предыдущий год 39% украинцев не посетили врача во время болезни из-за нехватки средств, согласно данным всеукраинского опроса, проведенного в рамках исследования "Индекс Здоровья. Украина — 2016".

При этом 64% из всех опрошенных все-таки обратились к врачу, но им было сложно найти деньги на медицинские расходы. "Каждый третий из них, чтобы покрыть стоимость амбулаторного лечения, вынужден был занимать (у родственников или друзей) или продавать драгоценности и имущество", — говорится в исследовании.

Средняя сумма, которую одалживали на амбулаторное лечение, составила 1937 грн

При этом наибольшую сумму брали в долг жители города Киева — до 7800 грн. Средний размер расходов "из кармана" пациента за консультацию врача составил 472 грн.

43% госпитализированных за последний год граждан вынуждены были занимать и продавать имущество, чтобы покрыть расходы на лечение. При этом средняя сумма средств, которую пришлось занимать, составила 4865 грн.

Среди респондентов, которые были госпитализированы в течение прошлого года, 25% неофициально платили непосредственно врачу или другому медицинскому персоналу (в среднем — 1860 грн), 37% платили в благотворительный фонд лечебного учреждения (в среднем 181 грн), 27% платили в кассу лечебного заведения согласно официальным ценам заведения (в среднем — 1951 грн), 11% указали, что не имели расходов "из кармана".