Журналиста НТВ выдворили из Украины

"Из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины, после проведения соответствующих процессуальных действий сегодня, 5 октября, в 4:00 утра Немышев принудительно возвращен в РФ на пункте пропуска "Сеньковка". Пропагандисту запрещен въезд в Украину сроком на три года", — сказано в сообщении пресс-центра СБУ в четверг.

В ведомстве отметили, что для предотвращения искусственных обвинений РФ в псевдопритеснениях российских журналистов СБУ проинформировала об этом факте представителей международных и отечественных общественных объединений, работающих в сфере защиты свободы слова".

В Службе безопасности Украины напомнили, что российского гражданина Немышева 4 октября задержали в Киеве работники полиции за совершение мелкого правонарушения. Во время установления его личности правоохранители обнаружили аккредитационное удостоверение так называемого "Министерства информационной политики ДНР", так называемую "военную аккредитацию".

"Это стало основанием для привлечения сотрудников СБ Украины для проверки задержанного", — сказано в сообщении.

СБУ установила, что В. Немышев с весны 2016 до осени 2017 работал на временно оккупированной террористами территории Украины. "Он подготовил ряд лживых антиукраинских материалов для СМИ по заказу российских кураторов и в интересах верхушки боевиков для оправдания и популяризации их противоправной деятельности в информационном пространстве", — сообщили в СБУ.

Накануне в среду, 4 октября, о задержании В. Немышева в Киеве сообщил сайт телеканала НТВ "Корреспондент "Центрального телевидения" Вячеслав Немышев находится в одном из отделений полиции украинской столицы. В Киеве он выполнял редакционное задание", — сообщается на сайте НТВ. В сообщении уточняется, что связи с В. Немышевым нет. "Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины", — уточняется в сообщении.