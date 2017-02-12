Знаете ли вы, как будут реформировать медицину в Украине — тест

Сферу здравоохранения пытались реформировать неоднократно. Начиная с 2015 года реформы стали более ощутимыми и системными. К примеру, Минздрав прекратил контролировать процесс закупок и отдал их международным организациям. Кроме того, в тот же период была разработана концепция, которая декларировала, что в Украине должен измениться принцип финансирования медицинских услуг.

Новая команда и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун практически полгода занимается разработкой плана реформирования системы здравоохранения. Если раньше озвученный тезис "деньги должны ходить за пациентом" был абстрактным, то сейчас разработан пошаговый план его реализации.