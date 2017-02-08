Большой карман: Кто спонсирует политические партии и на что идут эти деньги

"Принцы" и "золушки" украинского политикума

8 октября 2015 года Верховная Рада приняла закон, который обязал все политические партии ежеквартально отчитываться о своих доходах. Это должно сделать финансирование политических партий более прозрачным, считает один из соавторов закона и аналитик движения "Чесно" Остап Кучма.

"Мы обязали политические партии подавать отчеты о своей деятельности. Они это делают не очень охотно, много данных не отображают официально. Однако победа уже то, что партии вынуждены "светить" хотя бы часть своих доноров. Это видно, например, по данным Радикальной партии Украины. Даже поверхностный взгляд на финансы этой политической силы показывает, что главные спонсоры партии Ляшко — с его родной Черниговщины, на втором месте — доноры из Полтавской области, на третьем — Волынь", — утверждает он.

Всего же, как показывают данные, за прошлый год Радикальная партия получила 1,7 млн грн, а потратила 2,5 млн гривень. Среди доноров партии официально нет юрлиц, однако одним из самых больших доноров партии числится Виктория Дорошок. По данным черниговских СМИ, она торгует медом через ФЛП.

Что касается трат партии, то больше всего радикалы потратили на рекламу в СМИ. Больше всего от радикалов получила телерадиоорганизация "Лига" (около 500 тыс. грн) и "Черниговская региональная дирекция" (115 тыс грн). Еще около 400 тыс. грн партия потратила на аренду офиса.

Активно в своей деятельности использует СМИ Оппозиционный блок. Эта же партия является лидером и по сумме собранных и потраченных средств. Согласно данным, за 2016 год партия собрала около 12,5 млн гривень, а потратила 14 млн. Из них 1 млн гривень пожертвовали частные лица, остальные 11,5 млн дали юридические лица.

Больше всего — 3,25 млн грн — перечислила компания "Магден плюс", созданная мае 2016 года. В это же время были созданы и другие компании, которые финансировали "Оппозиционный блок". Это "Максимум-ленд", "Тефия-2011", "Перон-мега", "Дивата", "Укроилгруп".

Около половины средств партия потратила на рекламу на канале "Интер" (6,8 млн гривень). Еще около 4 млн грн ушло на оплату аренды недвижимости в Киеве и Запорожье.

На втором месте по доходам среди политических партий — "Батькивщина". За 9 месяцев 2016 года партия аккумулировала на своих счетах 9,4 млн гривень. Среди спонсоров превалируют физические лица. Они перечислили на счета партии более 8 млн гривень. Среди юридических лиц больше всего перечислили компании "Райтар" и "Эксплатай-2004". Обе они были зарегистрированы в 2016 году.

Что же касается расходов партии, то они почти совпадают с поступлениями. Однако все же превышают последние на 100 тысяч гривень и составляют 9,5 млн грн. Из них почти поровну ушло на рекламу в СМИ и аренду офисов в Киеве и Днепре, а также в поселке Марковка Луганской области.

Президентская партия Блок Петра Порошенко в 2016 году аккумулировала 4,2 млн гривень, потратила 5,4 млн гривень. Среди доноров партии превалируют физические лица. Они дали почти 80% партийного бюджета. Среди низ больше всего пожертвовал мер Рогатина Ивано-Франковской области, а также Андрей Путилов, который до сентября 2016 года возглавлял Херсонский областной совет.

Среди расходов партии — заработная плата, аренда офиса, печать агитационных материалов, а также реклама в СМИ. Однако, в отличие от своих коллег, БПП на рекламу потратил только 10-ю часть бюджета.

Среди "золушек" украинского политикума оказались партии "Самопомич" и "Народный Фронт". Если партия мэра Львова хотя бы как-то пыталась привлечь деньги доноров, то "Народный Фронт" закончил год с одними расходами. В 2016 году партия потратила 2,2 млн гривень на аренду офиса на Кловском спуске и на налоги. Среди расходов отсутствуют средства на рекламу в СМИ и на заработную плату.

Похожая структура расходов и в партии "Самопомич". 2/3 расходов пошли на аренду офиса в Киеве на улице Златоустовкой, 50. При этом арендодателем в Киеве является ПАО "Киевэнерго". Всего же партия собрала и потратила по 1,5 миллиона гривень.

Партии отчитались. Что дальше?

"Если бы на месте нашего НАПК был бы латвийский KNAB (Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, созданное в 2002 году. — Delo.UA), то они бы проверили каждую гривню, потраченную на политические партии. Они бы не поленились вызвать каждого, кто жертвовал на партии, чтобы человек смог объяснить происхождение денег. Однако наш НАПК так не сделает", — утверждает народный депутат Сергей Лещенко.

По его словам, создав НАПК, украинцы создали еще одного дракона, который препятствует прозрачности в деятельности политических партий.

"Это наш самый большой провал на пути борьбы с коррупцией", — признался он.

Остап Кучма отмечает, что главную роль в борьбе за прозрачность политических финансов играет общество. "Во всех европейских странах и США общество очень пристально наблюдает за финансами партий. Нам этому надо только учиться", — признается он.