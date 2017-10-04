"Зрада" и "перемога" судебной реформы. Что изменится после принятия новых кодексов

Новый Верховный Суд

Главным и самым большим новшеством является запуск работы нового Верховного Суда Украины.

Закон определяет его как единую кассационную инстанцию в Украине. Таким образом, будут ликвидированы Высшие специализированные суды (Административный, Хозяйственный и по рассмотрению гражданских и уголовных дел), а также Верховный Суд в нынешнем виде. Главным в судебной системе будет новый Верховный Суд в составе пяти подразделений: Большая палата, Кассационный административный суд, Кассационный суд, Кассационный уголовный суд и Кассационный гражданский суд.

По мнению юриста Романа Маселко, именно необходимость запуска нового Верховного Суда и была главным поводом изменений в процессуальные кодексы.

"Для обеспечения работы новосозданного суда достаточно было бы внести минимальные изменения в уже существующие кодексы. Однако президентская команда решила изменить кодексы полностью. Для этого был разработан документ №6232 на почти 800 страниц", — утверждает юрист.

Принятый закон предусматривает принятие решений палатой, Объединенной палатой или Большой палатой Верховного Суда. Коллегия может передать дело на рассмотрение палаты, в состав которой входит эта коллегия, или объединенной палаты или Большой палаты Верховного Суда, если не согласна с практикой правоприменения в подобных правоотношениях.

Однако такой порядок рассмотрения дел может привести к тому, что дело снова вернется в палату, где его рассматривали. К тому же закон ограничивает круг дел, которые подпадают под кассацию. "Это сужает конституционные права субъектов судебных решений, и это может привести к существенному увеличению количества случаев обжалования судебных решений национальных судов в Европейском суде по правам человека", — утверждают в главном научно-экспертном управлении Верховной Рады.

Какая "зрада" отменяется

Еще перед голосованием за судебную реформу эксперты из Реанимационного пакета реформ обращали внимание на то, что новые кодексы могут значительно ограничить доступ общественности на судебные заседания. По их мнению, это является нарушением принципа гласности судебных заседаний.

Однако во вторник комитет отказался от этого новшества и были исключены формулировки, что съемка и запись может проводиться "при наличии свободных мест", а "суд может определить место, с которого будет проводиться фото и видеозапись". Также исключена формулировка о том, что "если суд решит, что фото- и видеосъемка или онлайн трансляция может помешать ходу заседания, суд может запретить или ограничить их проведение".

Одним махом депутаты также отменили еще одну "зраду". Проект закона предусматривал, что истец в административном процессе должен был доказывать вину органа государственной власти. Эта поправка вызывала много дискуссий и среди народных депутатов, и среди экспертов.

Основные "минусы" судебной реформы

В то же время в законе остались несколько дискуссионных пунктов, которые стоит рассмотреть отдельно.

Поправка Лозового о сокращении сроков расследований криминальных производств. Благодаря Лозовому в ст. 219 УПК появится следующее изменение: началом срока досудебного расследования будет считаться не момент сообщения о подозрении, а время регистрации информации в Едином реестре досудебных расследований (подача заявления от пострадавшего). И после регистрации в ЕРДР у следователей будет до 6 месяцев на расследование. Хотя раньше у них было такое ограничение только после сообщения о подозрении (а до этого они могли месяцами и годами расследовать дело). Реанимационный Пакет Реформ высказался против этой поправки, так как она существенно сужает конституционные права граждан. "Это приведет к тому, что многие дела, по которым еще не определен виновный, будут просто закрыты. Это касается, например, дел Майдана, где виновным еще не вручено подозрения. После принятия новых кодексов они будут закрыты", — говорит юрист Роман Куйбида.

Благодаря Лозовому в ст. 219 УПК появится следующее изменение: началом срока досудебного расследования будет считаться не момент сообщения о подозрении, а время регистрации информации в Едином реестре досудебных расследований (подача заявления от пострадавшего). И после регистрации в ЕРДР у следователей будет до 6 месяцев на расследование. Хотя раньше у них было такое ограничение только после сообщения о подозрении (а до этого они могли месяцами и годами расследовать дело). Реанимационный Пакет Реформ высказался против этой поправки, так как она существенно сужает конституционные права граждан. "Это приведет к тому, что многие дела, по которым еще не определен виновный, будут просто закрыты. Это касается, например, дел Майдана, где виновным еще не вручено подозрения. После принятия новых кодексов они будут закрыты", — говорит юрист Роман Куйбида. Адвокатская монополия. Новые процессуальные кодексы предусматривают, что интересы истца и ответчика в судах всех инстанций должны представлять только адвокаты. По мнению экспертов, это приведет к значительному удорожанию юридических услуг. "Адвокат объективно имеет больше расходов ежемесячно. Он должен платить много официальных взносов, платежей и тому подобное. Очевидно, все это будет переложено на плечи клиентов. Предполагаю, что стоимость услуг по представительству в суде в ближайшие 2-3 года существенно возрастет", — считает юрист Владислав Молодид. Правда, адвокатская монополия распространяется не на все категории дел, а лишь те, где сумма иска превышает 800 тыс. грн. К тому же, монополия не будет действовать так же в трудовых и социальных спорах.

Новые процессуальные кодексы предусматривают, что интересы истца и ответчика в судах всех инстанций должны представлять только адвокаты. По мнению экспертов, это приведет к значительному удорожанию юридических услуг. "Адвокат объективно имеет больше расходов ежемесячно. Он должен платить много официальных взносов, платежей и тому подобное. Очевидно, все это будет переложено на плечи клиентов. Предполагаю, что стоимость услуг по представительству в суде в ближайшие 2-3 года существенно возрастет", — считает юрист Владислав Молодид. Правда, адвокатская монополия распространяется не на все категории дел, а лишь те, где сумма иска превышает 800 тыс. грн. К тому же, монополия не будет действовать так же в трудовых и социальных спорах. Нечеткость норм законодательства. Предварительный анализ текста законопроекта показывает, что отдельные его положения не учитывают европейских стандартов четкости, ясности, понятности, краткости, последовательности, эффективности, результативности и пропорциональности закона", — считают в научно-экспертном управлении Рады. Они отмечают, что закон вводит много неопределенных понятий. Среди них — "денежные суммы незначительного размера", "дела незначительной сложности", "резервный судья", "автоматизированное распределение дел", "повторное автоматизированное распределение дел", "объединенная палата", "признанный специалист в области права", "источник сведений" и др.

Предварительный анализ текста законопроекта показывает, что отдельные его положения не учитывают европейских стандартов четкости, ясности, понятности, краткости, последовательности, эффективности, результативности и пропорциональности закона", — считают в научно-экспертном управлении Рады. Они отмечают, что закон вводит много неопределенных понятий. Среди них — "денежные суммы незначительного размера", "дела незначительной сложности", "резервный судья", "автоматизированное распределение дел", "повторное автоматизированное распределение дел", "объединенная палата", "признанный специалист в области права", "источник сведений" и др. В уголовных делах только государственные эксперты. Согласно поправке 241 судебно-экспертную деятельность в уголовном производстве осуществляют государственные специализированные учреждения. По мнению экспертов, это приведет к существенному сужению права на защиту и конституционного принципа состязательности сторон. К тому же в этом читается и меркантильный интерес отдельных государственных органов контролировать выводы судебных экспертов и влиять на них. При этом в других случаях разрешается привлекать и других экспертов.

Зрада зрадой, но без #перемоги нельзя

Несмотря на критику новых кодексов, юристы из РПР отмечают и несколько прогрессивных моментов законопроекта.