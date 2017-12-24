Зубко назвал трудовую миграцию украинцев угрозой для государства

Трудовая миграция — одна из самых больших угроз для государства после военной агрессии. Такое мнение высказал вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в интервью "Левому берегу".

Вице-премьер считает, что из-за войны реальный промышленный сектор покинуло 250 тыс. трудоспособного населения — их отвлекли на защиту государства.

Также рисками для Украины Зубко назвал строительство новых предприятий в странах Восточной Европы, которые пока непосредственно рассчитаны на трудовую миграцию из Украины.

"Давайте посмотрим на структуру, кто едет. Во-первых, это молодежь, которая ищет лучшего образования. Трудовая миграция среди молодежи — это реальность. Возвращаемся к региональному развитию, инфраструктуры. Мы не удержим людей любой зарплатой, если нет нормальной дорожной и социальной инфраструктуры, детских садов, школ. Это требует времени, но мы занимаемся этим очень серьезно", — отметил Геннадий Зубко.

Решить проблему оттока людей Зубко предлагает через создание социальной инфраструктуры и привлечение инвестиций для малого и среднего бизнеса.

"Официальные цифры по работающим украинцам за рубежом мы ориентировочно можем умножить на пять, только в Польше работает более миллиона. Небольшая разница в зарплате в Украине по сравнению с европейской даст возможность никуда не ехать. Работник, который едет в Польшу, получает зарплату — 800-1000 евро, или 25-30 тыс. грн. Но имеет дополнительные расходы на жилье, транспорт и тому подобное. Считаем, если в среднем зарплата поднимется до 16 тыс. гривен, это даст возможность удерживать людей в Украине", — отметил Зубко.

Из 24 млн трудоспособного населения, 8 млн — мужчины, 16 млн — женщины.

"Сегодня очередь в детсады составляет более 52 тысяч мест, поэтому женщины вынуждены воспитывать детей дома. В этой категории можем найти трудовой ресурс. Еще одна ниша трудового потенциала — люди с инвалидностью. Должны развивать совершенно другой уровень инклюзии. Ведь огромное количество людей в этом нуждаются, и они могут работать", — сказал вице-премьер.

Ранее член правления Национального банка Украины Дмитрий Сологуб отмечал, что миграция рабочей силы — "фактор, который имеет и отрицательную, и положительную стороны".

"Компании уже ощущают нехватку рабочей силы. В то же время растут денежные переводы от тех, кто работает за границей", — рассказал Сологуб.

Он не назвал конкретную цифру украинцев, которые выехали из страны, но сослался на оценки центробанка Польши: в 2015 году около 1 млн украинцев пребывало в Польше на работе.

"Около половины из них — краткосрочные трудовые мигранты, задействованные на сезонных работах", — отметил Сологуб.