Зубко назвал трудовую миграцию украинцев угрозой для государства

2 24 декабря 2017, 09:41
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Вице-премьер считает, строительство новых предприятий в странах Восточной Европы пока непосредственно рассчитано на трудовую миграцию из Украины

Зубко назвал трудовую миграцию украинцев угрозой для государства | Политика | Дело Увеличить картинку

Трудовая миграция — одна из самых больших угроз для государства после военной агрессии. Такое мнение высказал вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в интервью "Левому берегу".

Вице-премьер считает, что из-за войны реальный промышленный сектор покинуло 250 тыс. трудоспособного населения — их отвлекли на защиту государства.

Также рисками для Украины Зубко назвал строительство новых предприятий в странах Восточной Европы, которые пока непосредственно рассчитаны на трудовую миграцию из Украины.

"Давайте посмотрим на структуру, кто едет. Во-первых, это молодежь, которая ищет лучшего образования. Трудовая миграция среди молодежи — это реальность. Возвращаемся к региональному развитию, инфраструктуры. Мы не удержим людей любой зарплатой, если нет нормальной дорожной и социальной инфраструктуры, детских садов, школ. Это требует времени, но мы занимаемся этим очень серьезно", — отметил Геннадий Зубко.

Решить проблему оттока людей Зубко предлагает через создание социальной инфраструктуры и привлечение инвестиций для малого и среднего бизнеса.

"Официальные цифры по работающим украинцам за рубежом мы ориентировочно можем умножить на пять, только в Польше работает более миллиона. Небольшая разница в зарплате в Украине по сравнению с европейской даст возможность никуда не ехать. Работник, который едет в Польшу, получает зарплату — 800-1000 евро, или 25-30 тыс. грн. Но имеет дополнительные расходы на жилье, транспорт и тому подобное. Считаем, если в среднем зарплата поднимется до 16 тыс. гривен, это даст возможность удерживать людей в Украине", — отметил Зубко.

Из 24 млн трудоспособного населения, 8 млн — мужчины, 16 млн — женщины.

"Сегодня очередь в детсады составляет более 52 тысяч мест, поэтому женщины вынуждены воспитывать детей дома. В этой категории можем найти трудовой ресурс. Еще одна ниша трудового потенциала — люди с инвалидностью. Должны развивать совершенно другой уровень инклюзии. Ведь огромное количество людей в этом нуждаются, и они могут работать", — сказал вице-премьер.

Ранее член правления Национального банка Украины Дмитрий Сологуб отмечал, что миграция рабочей силы — "фактор, который имеет и отрицательную, и положительную стороны".

"Компании уже ощущают нехватку рабочей силы. В то же время растут денежные переводы от тех, кто работает за границей", — рассказал Сологуб.

Он не назвал конкретную цифру украинцев, которые выехали из страны, но сослался на оценки центробанка Польши: в 2015 году около 1 млн украинцев пребывало в Польше на работе.

"Около половины из них — краткосрочные трудовые мигранты, задействованные на сезонных работах", — отметил Сологуб.

По материалам: Левый берег
Раздел: >

Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Зубко назвал трудовую миграцию украинцев угрозой для государства | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии - 2
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.95
EUR EUR - - 33.13
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 26.78 13.34
Киевская область 26.39 12.87
Львовская область 26.13 13.11
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.