У Вознесенську відбудували зруйнований міст між двома частинами міста (ФОТО)

У Вознесенську Миколаївській області завершили відбудову мосту через річку Мертвовід, що лежить на автомобільній дорозі Н-24 Благовіщенське — Миколаїв і сполучає центр з південно-східною частиною міста.

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, рух об'єктом вже відкрито для всіх видів транспорту. Міст був зруйнований внаслідок російської військової агресії в березні 2022 року. Роботи з його відновлення тривали рік і два місяці.

У рамках відбудови було влаштовано палі, фундаменти, опори та прогонові будови, заармовано та забетоновано конструкції мосту, встановлено залізобетонні балки і плити. Також змонтовано гідроізоляцію, водовідведення та очисні споруди. На підходах до мостової конструкції укріплений насип.

Окрім цього, влаштувано два шари асфальтобетонного покриття, змонтовані барʼєрне та перильне огородження, облаштовані пішохідні доріжки, встановлені дорожні знаки та нанесена розмітка. Освітлюватимуть мост енергоощадні світильники. Судячи з фото, міст також має підсвітку знизу.

Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області

Довжина новозведенного мосту складає 100 метрів, ширина автомобільної частини — 9,5 метра. Два тротуари суміщені з велодоріжками з кожного боку мосту. Загальна довжина ділянки конструкції становить 305 метрів.

Нагадаємо також, що ще рік тому в Миколаївській області було завершено будівництво іншого нового мосту на трасі Н-24 - через річку Гнилий Єланець між містом Нова Одеса та селом Троїцьке.