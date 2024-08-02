Уряд схвалив відкриття всіх пунктів пропуску на українському кордоні для військових товарів

Кабінет міністрів ухвалив постанову про розширення кількості пунктів пропуску для товарів військового призначення та їх безперешкодне переміщення через державний кордон України.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 2 серпня, повідомляє Міністерство фінансів.

"Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про внесення зміни до постанови Кабінету міністрів України від 17 листопада 2010 р. № 1057" для спрощення постачання військових товарів через митний кордон України, проєкт якої розробив Мінфін на ініціативу Держмитслужби", - йдеться в повідомленні відомства.

Так, постановою передбачено розширення кількості пунктів пропуску для військових товарів на час дії воєнного стану, а саме: безперешкодне переміщення через усі відкриті пункти пропуску державного кордону України товарів військового призначення, у тому числі, що надходять від держав-партнерів.

Також завдяки прийнятим змінам підприємства, що забезпечують обороноздатність держави, при переміщенні товарів зможуть:

уникати ускладнень внаслідок форс-мажорних обставин, пов’язаних з блокуванням пунктів пропуску через державний кордон України;

оптимізувати логістику постачання товарів військового призначення, що зекономить час і кошти.

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