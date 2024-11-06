Дрон-ретранслятор STING Spider успішно пройшов випробування разом із коптером-камікадзе

Безпілотник-ретранслятор STING Spider нещодавно пройшов ще один етап польових випробувань після доопрацювання за рекомендаціями військових. Він виконав тестові польоти разом із камікадзе Prymara.

Про це розповів підприємець і волонтер Юрій Голик, який разом з партнерами зібрав команду розробників.

За його словами, STING Spider є однією з найновіших розробок інженерів з України. Основний функціонал повітряного ретранслятора – посилювати сигнал бойового дрона з екіпажем, супроводжуючи його від вильоту до вибухового ураження.

Він додав, що розробники створили власну модель Spider, розраховану на співпрацю з іншими дронами сімейства STING – бомберами, літаками та камікадзе. Ретранслятор здатний виконувати свою місію всупереч спробам ворожих РЕБ лишити його без управління – лінії керування та відеозв’язку здатні рандомним чином змінюватись й не потрапляти у пастки ворога.

"Протестували у полі у парі з камікадзе STING Prymara. Всі види зв'язку працюють поруч один з одним добре. Є багато усіляких цікавих опцій. Ми врахували всі пропозиції військових, тож скоро ретранслятор вже зможе пройти випробування на лінії бойового зіткнення. Зі свого боку ми зробили все можливе, щоб модель працювала безвідмовно", — коментує Голик.

Раніше волонтер розповів, що коптер-камікадзе STING Prymara проходить тестування на стабільність та дальність відеозв'язку під час тилових польотів.