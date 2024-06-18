Дрони-камікадзе від команди Юрія Голика отримають українські комплектуючі

Дронів треба багато, і чим дешевшими вони будуть, тим краще. Команда інженерів, яку сформував підприємець і волонтер Юрій Голик, знаходить новіші та економніші та якісні комплектуючі для своїх ударних “пташок”. Зараз перевіряють нову раму та варіанти зв’язку між оператором і дроном. Про це йдеться в дописі Юрія Голика.

Інженери тестують в роботі комплектуючі від українського виробника із Запоріжжя - 10-дюймову раму та гвинти. Дрон перезібрали з альтернативними деталями механічного скелету і вже незабаром він пройде тест-драйв в умовах полігону. Конструктори очікують цих польотів з оптимізмом – є всі шанси для підтвердження заявлених характеристик. У разі успіху виготовлення дрона-камікадзе стане дешевшим. Рама від українських майстрів коштує втричі менше за карбонову з КНР, а гвинти дешевші вдвічі.

Водночас розробники виявили ще один шлях для здешевлення дрона – якісний варіант передачі сигналу відеокамер разом із зв’язком управління. Ця альтернатива підсилює камікадзе у протистоянні ворожим «глушилкам». Якщо фіксується спроба придушення, у безпілотника автоматично змінюється частота сигналу. Загалом модель має вийти «цікавою» як по ціні, так і по функціоналу. Дальність польоту дрона – до 12 км, а вага вантажу – до 2 кг. І, головне, його місіям на ворожих позиціях не завадять жодні засоби РЕБ.

«Наша команда – у постійному виробничому пошуку. Нові комплектуючі, нові конструкції, нові ПЗ. Ми підбираємо оптимальні комбінації, щоб дрони ефективно нищили ворога, не давали збоїв та витримували фронтове навантаження. І водночас були економічно вигіднішими. Чим менше ресурсів потрібно на виготовлення безпілотників, тим більше їх ми передамо військовим», - повідомив Юрій Голик.