Екологи порахували збитки від знищення "Епіцентру" у Харкові 25 травня

За підрахунками екологів, руйнація будівлі гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 25 травня призвела до значного засмічення земельних ресурсів та повітря, шкоду від якого оцінюють приблизно у 860 млн грн.

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Про це повідомила Державна екологічна інспекція в Харківській області.

"Державна екологічна інспекція у Харківській області продовжує фіксувати злочинні наслідки російської агресії, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу та економіці регіону. Останні події підкреслюють масштаби екологічного збитку, спричиненого ракетними обстрілами Харківщини", - йдеться в повідомленні служби.

Там нагадали, що внаслідок обстрілу 25 травня сталася руйнація будівлі гіпермаркету та на його території виникла пожежа. Пожежа на площі більше 14000 м2 тривала 14 годин 30 хвилин.

Окрім фізичної руйнації, пожежа призвела до значного забруднення атмосферного повітря неорганізованими викидами забруднюючих речовин через те, що будівельні суміші, фарба та матеріали почали вигоряти, створюючи над містом димову хмару та додаткову небезпеку для здоров'я мешканців.

За розрахунками Державної екологічної інспекції у Харківській області, шкода, завдана неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить 4 226 892,48 грн.

Крім того, внаслідок руйнації будівлі гіпермаркету відбулося засмічення земельних ресурсів, що спричинило додаткові екологічні збитки.

Еконспектори оцінили шкоду від засмічення земельних ресурсів у 855 903 132,00 грн. Ці суми свідчать про величезний негативний вплив на екосистему та здоров'я населення.

Матеріали та розрахунки завданих збитків вже направлено до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Нагадаємо, 25 травня 2024 року окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Серед людей, які перебували в гіпермаркеті в момент удару, багато загиблих, поранених та зниклих безвісти. Згодом компанія оголосила про виплату родинам всіх загиблих в результаті цього удару по 1 млн грн.

З початку війни об’єкти мережі "Епіцентр" неодноразово були атаковані загарбниками

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала шість ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працювали внаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій. Станом на 8 квітня роздрібна мережа ГК об'єднувала 72 торговельні об'єкти під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія".

6 березня внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано торговий центр "Епіцентр" у Нікополі. На щастя, обійшлося без жертв. В ніч на 6 червня 2024 року російська армія поцілила по недіючому будівельному гіпермаркету "Епіцентр", який було закрито після попереднього обстрілу у травні 2023 року. Цього разу обійшлося без жертв та постраждалих.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).