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Експерт про нові арешти російських агентів: СБУ підтверджує, що є ефективною спецслужбою воюючої країни
СБУ щоденно арештовує російських агентів та підтверджує, що є ефективною спецслужбою воюючої країни. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.
На думку експерта, росіяни не можуть створити сталі агентурні групи в Україні. "Агентів, з якими вони працюють, СБУ знешкоджує швидше, ніж ті встигають отримати винагороду за свої злочини. Команда Малюка (голови СБУ Василя Малюка – ред.) розгромила російські мережі у перший рік повномасштабного вторгнення. І зараз продовжує успішно виконувати роботу по знищенню нової російської агентури", - вважає політолог.
"Важлива статистика: всі підпалювачі авто військових затримані. Служба не тільки воює на фронті з окупантами, але і ефективно знешкоджує внутрішніх ворогів та підтверджує, що є ефективною спецслужбою воюючої країни", - підкреслює експерт.
Голобуцький перераховує десятки затримань, які СБУ здійснила тільки на цьому тижні. "Що об’єднує всіх фігурантів справ СБУ? Всі вони найближчі роки проведуть в українських тюрмах. А до зрадників країни там, кажуть, особливе ставлення", - резюмує політолог.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що СБУ затримала коригувальника російських ударів по Миколаєву.