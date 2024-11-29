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Категорія
Війна в Україні
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Експерт про нові арешти російських агентів: СБУ підтверджує, що є ефективною спецслужбою воюючої країни

Експерт про нові арешти російських агентів: СБУ підтверджує, що є ефективною спецслужбою воюючої країни
СБУ не тільки воює на фронті з окупантами, але і ефективно знешкоджує внутрішніх ворогів. Фото: СБУ

СБУ щоденно арештовує російських агентів та підтверджує, що є ефективною спецслужбою воюючої країни. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

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На думку експерта, росіяни не можуть створити сталі агентурні групи в Україні. "Агентів, з якими вони працюють, СБУ знешкоджує швидше, ніж ті встигають отримати винагороду за свої злочини. Команда Малюка (голови СБУ Василя Малюка – ред.) розгромила російські мережі у перший рік повномасштабного вторгнення. І зараз продовжує успішно виконувати  роботу по знищенню нової російської агентури", - вважає політолог.

"Важлива статистика: всі підпалювачі авто військових затримані. Служба не тільки воює на фронті з окупантами, але і ефективно знешкоджує внутрішніх ворогів та підтверджує, що є ефективною спецслужбою воюючої країни", - підкреслює експерт.

Голобуцький перераховує десятки затримань, які СБУ здійснила тільки на цьому тижні. "Що об’єднує всіх фігурантів справ СБУ? Всі вони найближчі роки проведуть в українських тюрмах. А до зрадників країни там, кажуть, особливе ставлення", - резюмує політолог.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що СБУ затримала коригувальника російських ударів по Миколаєву.