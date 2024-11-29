Експерт про нові арешти російських агентів: СБУ підтверджує, що є ефективною спецслужбою воюючої країни

СБУ щоденно арештовує російських агентів та підтверджує, що є ефективною спецслужбою воюючої країни. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

На думку експерта, росіяни не можуть створити сталі агентурні групи в Україні. "Агентів, з якими вони працюють, СБУ знешкоджує швидше, ніж ті встигають отримати винагороду за свої злочини. Команда Малюка (голови СБУ Василя Малюка – ред.) розгромила російські мережі у перший рік повномасштабного вторгнення. І зараз продовжує успішно виконувати роботу по знищенню нової російської агентури", - вважає політолог.

"Важлива статистика: всі підпалювачі авто військових затримані. Служба не тільки воює на фронті з окупантами, але і ефективно знешкоджує внутрішніх ворогів та підтверджує, що є ефективною спецслужбою воюючої країни", - підкреслює експерт.

Голобуцький перераховує десятки затримань, які СБУ здійснила тільки на цьому тижні. "Що об’єднує всіх фігурантів справ СБУ? Всі вони найближчі роки проведуть в українських тюрмах. А до зрадників країни там, кажуть, особливе ставлення", - резюмує політолог.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що СБУ затримала коригувальника російських ударів по Миколаєву.