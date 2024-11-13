Інженери створили дрон-платформу STING Baza для ретрансляторів

Українські інженери створили базовий носій STING Baza, що трансформується під потреби військових. На нього можна встановити ретрансляційне обладнання для супроводу будь-яких ударних дронів та камікадзе.

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Про це розповів лідер команди розробників STING Baza, підприємець та волонтер Юрій Голик.

За його словами, ця можливість знімає необхідність у примноженні номенклатури коптерів-платформ для ретрансляторів.

Голик зазначив, що у військових є безліч моделей бомберів та камікадзе, а розробка повітряних "підсилювачів сигналу" під кожен з них – нераціональна витрата ресурсів. До того ж вона додатково ускладнює роботу екіпажу безпілотників.

У STING Baza є певний набір початкових характеристик, тому для його перетворення на ретранслятор певних частот потрібні мінімальні зусилля. Він має прошивку Ardupilot, батарею 6S3P, відео 3.3, а також базовий приймач сигналу TBS 915 diversity. Ця базова платформа під ретранслятор може перебувати у повітрі до 45 хвилин.

"Створити універсальний ретранслятор для всіх дронів неможливо. Тому на прохання військових ми сконструювали для них базовий носій, а вже ретрансляційне обладнання кожен підрозділ зможе встановити "під себе". У нас давно існувало таке рішення. Ми лиш трохи відкоригували його, щоб бійцям було зручніше працювати", — повідомив Голик.

Він додав, що STING Baza дозволить уніфікувати ретранслятори хоча б за типом платформи коптера і пришвидшити їх виготовлення.