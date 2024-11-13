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Категорія
Війна в Україні
Дата публікації

Інженери створили дрон-платформу STING Baza для ретрансляторів

дрон база платформа
STING Baza. Фото надане Юрієм Голиком

Українські інженери створили базовий носій STING Baza, що трансформується під потреби військових. На нього можна встановити ретрансляційне обладнання для супроводу будь-яких ударних дронів та камікадзе. 

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Про це розповів лідер команди розробників STING Baza, підприємець та волонтер Юрій Голик.

За його словами, ця можливість знімає необхідність у примноженні номенклатури коптерів-платформ для ретрансляторів.

Голик зазначив, що у військових є безліч моделей бомберів та камікадзе, а розробка повітряних "підсилювачів сигналу" під кожен з них – нераціональна витрата ресурсів. До того ж вона додатково ускладнює роботу екіпажу безпілотників.

У STING Baza є певний набір початкових характеристик, тому для його перетворення на ретранслятор певних частот потрібні мінімальні зусилля. Він має прошивку Ardupilot, батарею 6S3P, відео 3.3, а також базовий приймач сигналу TBS 915 diversity. Ця базова платформа під ретранслятор може перебувати у повітрі до 45 хвилин.

"Створити універсальний ретранслятор для всіх дронів неможливо. Тому на прохання військових ми сконструювали для них базовий носій, а вже ретрансляційне обладнання кожен підрозділ зможе встановити "під себе". У нас давно існувало таке рішення. Ми лиш трохи відкоригували його, щоб бійцям було зручніше працювати", — повідомив Голик.

Він додав, що STING Baza дозволить уніфікувати ретранслятори хоча б за типом платформи коптера і пришвидшити їх виготовлення.