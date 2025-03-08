Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,27

--0,09

EUR

44,56

+0,31

Готівковий курс:

USD

41,35

41,25

EUR

44,87

44,65

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Тип
Війна Війна
Категорія
Війна
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року

Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року
Велика війна триває три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1109-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 8 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням 72 ракет, а також 103 авіаудари, зокрема, скинув 166 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч триста обстрілів, з них 157 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2696 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Розсоші, Попівка Сумської області; Гранів Харківської області; Часів Яр, Торецьк, Костянтинівка, Клебан-Бик, Костянтинопіль, Покровськ, Звірове, Яблунівка, Зоря, Полтавка, Нова Полтавка, Попів Яр, Олексіївка, Мирне, Олександропіль, Миролюбівка, Єлизаветівка, Покровськ, Звірове, Горіхове, Перебудова, Федорівка, Мирне Донецької області; Залізничне, Новоіванівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, станцію радіоелектронної боротьби, п’ять артилерійських засобів, а також засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська та в бік населеного пункту Красне Перше.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та в напрямку Куп’янська.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Греківки, Торського, Ямполівки та в напрямках Нового і Новомихайлівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбито.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки та Часового Яру.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак неподалік Диліївки, Дружби, Дачного та Торецька.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Тарасівка, Надіївка, Промінь, Лисівка Олексіївка, Андріївка, Улакли та в напрямку Нової Полтавки, Покровська.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили сім атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Степове та П’ятихатки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 26 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 31 авіаційного удару із застосуванням 42 керованих бомб, а також здійснив 444 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 20 — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року
Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо!

Слава Україні!

Читайте також: Втрати ворога на 8 березня 2025 року

Автор:
Тетяна Гойденко