Команда Юрія Голика вдосконалює лінійку вітчизняних дронів Sting

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Український бомбер Sting Mad Max вже кілька місяців успішно нищить ворожу техніку та живу силу. Він доставляє вибуховий вантаж до 3 кг на відстань 10 км із швидкістю 80 км/год, але головне – попри РЕБи повертається «додому» і готовий працювати далі. Цей коптер – представник лінійки Sting від групи інженерів, яку сформував підприємець-волонтер Юрій Голик разом із своїми партнерами. Mad Max вже перевірили в роботі наші військові, зокрема й 25 окрема Січеславська бригада, яка нещодавно отримала на озброєння ще кілька вибухових «пташок».

Про тестування в тилових і бойових умовах та постійний пошук вдалих конструкторських рішень Юрій Голик розповів на своїй сторінці

Унікальна «фамільна риса» всього модельного ряду Sting – можливість працювати під впливом ворожих РЕБів. Виробники для цього створили захищену лінію та телеметрію. Робоча частота змінюється псевдовипадковим чином, що не дозволяє засобам радіолокаційної боротьби противника перехопити сигнал. Але інженери пішли ще далі – вони створити і вже тестують дрон-ретранслятор Sting Spider. Його задача у підсиленні сигналу між коптером та пультом керування при супроводі польотів бомбера Mad Maх, а також камікадзе Ripper та Prymara.

Виробники постійно шукають конструкторські рішення для покращення своїх бойових моделей. Ударний безпілотник Mad Max перезібрали на новій рамі Gladiator і для перевірки міцності нового «скелету» протестували на аварійне падіння з висоти 100 м. Деякі кріплення комплектуючих зазнали незначних деформацій і потребують підсилення, а от сама рама та електричне начиння лишились повністю неушкодженими.

«Ми чітко усвідомлюємо свою відповідальність, як виробника. Дрони зараз – те, від чого часто залежить успіх бойових задач, безпека та життя бійців. Контроль якості став невід’ємною частиною роботи на рівні з пошуком нових інженерних рішень. Ми відповідаємо за якість. А вже завдяки їй і професійності наших захисників потім радіємо результатам роботи дронів та відео з їхніми вибуховими польотами», - розповів Юрій Голик.