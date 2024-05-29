Литва надасть €13,5 млн на закупівлю радарів для України

Литовський уряд ухвалив рішення про виділення 13,5 млн євро на закупівлю радарів для України.

Про це повідомив міністр оборони країни Лаурінас Кащюнас, інформує видання Delfi.

"Відповідаючи на потреби України, ми сьогодні ухвалили офіційне рішення – уряд виділив додатково 13,5 млн євро на закупівлю радарів, що, без сумніву, зміцнить систему оповіщення в Україні", – заявив журналістам Кащюнас після засідання уряду.

"І ми таким чином приєднуємося до коаліції з ППО, ініційованої Німеччиною", – додав він.

За словами міністра, Литва цього року має намір придбати чотири радари для України.

"Ціль на цей рік — чотири. Радари посилять оповіщення, візуальне попередження, а потім можливість знищення всіх повітряних об'єктів", – сказав Кащюнас.

"Потім ми продовжимо закупівлю цих радарів, тому що це потрібно Україні, вони самі озвучили потребу", - додав він.

За даними Міноборони, Литва передала Україні РЛС далекого виявлення радянського типу П-18, системи Stinger, пускові установки NASAMS, морські радари, зенітні гармати L-70 з боєкомплектом, гелікоптери Мі-8 та інше обладнання.

Допомога від Литви

В листопаді 2023 року було оголошено про передачу генераторів електроенергії та польових сухпайків. Також того місяця Збройним силам України було доставлено 3 млн набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове обладнання.

У грудні 2023 року Литва передала українській армії нову партію військової допомоги – кілька мільйонів патронів та кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності. Також було надано близько тисячі розкладних ліжок.

Зокрема, після масованої ракетної атаки 2 січня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників передати Україні більше сучасних західних систем протиповітряної оборони.

2 лютого Литва передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли системи детонації та боєприпаси для протитанкових гранатометів.

6 квітня стало відомо, що Литва передала Україні командно-штабні машини М577, які входять у пакет довгострокової допомоги на 200 млн євро, про який було оголошено в січні. За день до цього у Литві оголосили, що придбають для України 3 тисячі литовських безпілотників, а також виділять 15 млн євро на програми реабілітації поранених українських військових.

В пакет допомоги, який Литва відправила в Україну 17 травня, увійшли як військові, так і гуманітарні товари. Зокрема, він включає розвідувальні дрони та боєприпаси для Збройних Сил України.

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