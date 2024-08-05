Небачена детонація на ключовому аеродромі. У ворога буде менше КАБів, - експерт про нову атаку дронів СБУ

Точні удари дронів СБУ по аеродрому Морозовськ викликали значну детонацію, після якої ворог втратив багато КАБів. Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що був уражений був не просто аеродром, а склади зі зброєю, включно з КАБами. «КАБи стали справжнім кошмаром для наших бійців на фронті і цивільних у прифронтовій зоні. Прильоти по аеродрому призвели до небаченої детонації. Радіус ураження справді вражає, це видно і на відео з місця події і на супутникових знімках», - акцентує екс-нардеп.

Політолог нагадує, що це вже не перша атака дронів СБУ на аеродром у Морозовську. «Вдалу атаку безпілотники Служби вже проводили у квітні. І здавалося б, росіяни мали би бути готові до подібних атак. Але ні. Очевидно, що їм уже банально не вистачає засобів ППО, а ті що є - українці навчилися обходити. Крім того, підлеглі Малюка атакували не одиночними дронами, а роєм з десятків (за деякою інформацією - понад півсотні) БПЛ», - пише Черненко.

«Зауважу, що атака на аеродром була не єдиною за ніч. Безпілотники Служби продовжують підривати нафтобази і НПЗ. Цього разу уразили нафтобазу «Губкінська» в бєлгородській області. Такі удари - детально прорахована стратегія по руйнуванню ключової галузі країни-бензоколонки. І тільки посилення цих ударів – шлях до переламу у цій війні», - резюмує екс-нардеп.