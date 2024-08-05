сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Сміливі рішення

Сміливі 

рішення
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Бізнес&nbsp;працює

Бізнес 

працює
Категорія
Війна в Україні
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Небачена детонація на ключовому аеродромі. У ворога буде менше КАБів, - експерт про нову атаку дронів СБУ

Детонація на аеродромі Морозовськ
Детонація на аеродромі Морозовськ

Точні удари дронів СБУ по аеродрому Морозовськ викликали значну детонацію, після якої ворог втратив багато КАБів. Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що був уражений був не просто аеродром, а склади зі зброєю, включно з КАБами. «КАБи стали справжнім кошмаром для наших бійців на фронті і цивільних у прифронтовій зоні. Прильоти по аеродрому призвели до небаченої детонації. Радіус ураження справді вражає, це видно і на відео з місця події і на супутникових знімках», - акцентує екс-нардеп.

Політолог нагадує, що це вже не перша атака дронів СБУ на аеродром у Морозовську. «Вдалу атаку безпілотники Служби вже проводили у квітні. І здавалося б, росіяни мали би бути готові до подібних атак. Але ні. Очевидно, що їм уже банально не вистачає засобів ППО, а ті що є - українці навчилися обходити. Крім того, підлеглі Малюка атакували не одиночними дронами, а роєм з десятків (за деякою інформацією - понад півсотні) БПЛ», - пише Черненко.

«Зауважу, що атака на аеродром була не єдиною за ніч. Безпілотники Служби продовжують підривати нафтобази і НПЗ. Цього разу уразили нафтобазу «Губкінська» в бєлгородській області. Такі удари - детально прорахована стратегія по руйнуванню ключової галузі країни-бензоколонки. І тільки посилення цих ударів – шлях до переламу у цій війні», - резюмує екс-нардеп.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ та інші сили оборони рознесли російський аеродром «Морозовск». Це один з ключових аеродромів росіян, де розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами. Безпілотники СБУ влучили у склад авіаційних боєприпасів.