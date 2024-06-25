Нова модернізація морських дронів СБУ отримала найвищу оцінку Заходу, - експерт

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Нова модернізація морських дронів СБУ отримала найвищу оцінку американців. Про це свідчить і чергова публікація впливового американського видання «The Wall Street Journal», пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що у битві за Чорне море команда Малюка весь час знаходиться на крок попереду росіян.

«Як тільки у ворога думають, що адаптувались, у Службі знаходять нове рішення. І слідує новий, несподіваний удар, до якого ворог не підготовлений. Так, морські дрони вже обладнували системою реактивного залпового вогню. Тепер вони здатні проводити мінування. Служба стала генератором нових військових і технічних ідей у війні, в короткі строки запустивши у виробництво нову розробку та постійно працюючи над її вдосконаленням», - вважає екс-нардеп.

Політолог акцентує, що мова йде про унікальну розробку, яка вперше застосовується у бойових умовах.

«Завдяки тому, що морські дрони заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову, Служба безпеки уразила щонайменше 4 ворожі кораблі. При цьому нагадаю, що всього уражено морськими дронами вже 11 російських кораблів», - пише Черненко.

«Публікації від «The Wall Street Journal» передували декілька репортажів CNN, а американський історик Тімоті Снайдер назвав морські перемоги України - ключовою подією 2023 року. В США люблять переможців, люблять історії успіхи. І імідж України, як країни-переможця на морі завдяки власним розробкам, у рік виборів у США особливо цінний. Виділяти зброю і допомагати будуть успішним», - резюмує експерт.

Нагадаємо раніше стало відомо, що російський корабель вивели з ладу міною, яку за 400 км приніс безпілотник СБУ – це був ракетний корвет «Самум» восени 2023 року. Наступними були патрульний катер «Павло Державін» та великий буксир, який йшов йому на допомогу. Також на міні від «Sea Baby» підірвався один з двох сучасних протимінних кораблів, які стоять на службі в рф.