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Категорія
Війна в Україні
Дата публікації

Нова модернізація морських дронів СБУ отримала найвищу оцінку Заходу, - експерт

Нова модернізація морських дронів СБУ отримала найвищу оцінку Заходу, - експерт
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Нова модернізація морських дронів СБУ отримала найвищу оцінку американців. Про це свідчить і чергова публікація впливового американського видання «The Wall Street Journal», пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко. 

Експерт підкреслює, що у битві за Чорне море команда Малюка весь час знаходиться на крок попереду росіян.

«Як тільки у ворога думають, що адаптувались, у Службі знаходять нове рішення. І слідує новий, несподіваний удар, до якого ворог не підготовлений. Так, морські дрони вже обладнували системою реактивного залпового вогню. Тепер вони здатні проводити мінування. Служба стала генератором нових військових і технічних ідей у війні, в короткі строки запустивши у виробництво нову розробку та постійно працюючи над її вдосконаленням», - вважає екс-нардеп. 

Політолог акцентує, що мова йде про унікальну розробку, яка вперше застосовується у бойових умовах.

«Завдяки тому, що морські дрони заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову, Служба безпеки уразила щонайменше 4 ворожі кораблі. При цьому нагадаю, що всього уражено морськими дронами вже 11 російських кораблів», - пише Черненко. 

«Публікації від «The Wall Street Journal» передували декілька репортажів CNN, а американський історик Тімоті Снайдер назвав морські перемоги України  - ключовою подією 2023 року. В США люблять переможців, люблять історії успіхи. І імідж України, як країни-переможця на морі завдяки власним розробкам, у рік виборів у США особливо цінний. Виділяти зброю і допомагати будуть успішним», - резюмує експерт. 

Нагадаємо раніше стало відомо, що російський корабель вивели з ладу міною, яку за 400 км приніс безпілотник СБУце був ракетний корвет «Самум» восени 2023 року. Наступними були патрульний катер «Павло Державін» та великий буксир, який йшов йому на допомогу. Також на міні від «Sea Baby» підірвався один з двох сучасних протимінних кораблів, які стоять на службі в рф.