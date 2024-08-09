Нова сторінка в історії воєн, - експерт про збиття вертольотів дронами СБУ в Курській області РФ

Збитття двох російських вертольотів FPV-дронами на Курщині – це нова сторінка в історії війни. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

Експерт зазначає, що збиття вертольотів відбулося завдяки технологічними інноваціям, які застосувала СБУ. «Мова йде про високий рівень військового менеджменту. Для знищення російської техніки Служба використовує повітряні та морські дрони, які є власними розробками. Десятки проведених спецоперацій мають значний вплив на хід війни. Однак найголовніше в успіху спецоперацій – професіонали. Люди – ось найцінніший ресурс цієї війни, і бачу, що у відомстві Малюка це добре розуміють», - підкреслює Голобуцький.

Окремо експерт зупиняється на вартості підбитої техніки. «Вартість збитого російського вертольоту – більше 18 млн доларів. Це в тисячі разів більше вартості дрону, який його збив. А я нагадаю, що бійцями Служби вже знищено більше тисячі танків, а також БТРи, артилерійські системи, радіолокаційні установки тощо. Загалом, техніка ворога, яку підбили підрозділи Служби, коштує мільярди доларів», - акцентує політолог.

«Унікальні кадри збиття вертольотів FPV-дронами СБУ вже облетіли світ. А нам залишається слідкувати за подіями на Курщині та чекати нових успішних випадків демілітаризації ворога на його території», - резюмує Голобуцький.

Нагадаємо раніше стало відомо, що спецпризначенці СБУ зуміли за допомогою FPV-дронів збити 2 російські гелікоптери Мі-28.